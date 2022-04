1,7 M€ de la Région Nouvelle-Aquitaine à Europlasma, acteur de la dépollution et de la décarbonation de l’industrie

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, poursuit le développement de ses activités en particulier sur son site de Morcenx-la-Nouvelle (Landes). Il est notamment prévu d’augmenter la capacité de l’usine de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à partir de Déchets d’Activité Économique (DAE) jusqu’alors enfouis, qui sert de substitut aux énergies fossiles.