Venezuela-Delcy Rodriguez prête à coopérer avec les USA, interrogations sur la transition

par Jack Queen et Michelle Nichols

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a appelé dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux les États-Unis à participer à l'élaboration d'un programme de coopération bilatéral après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.

Dans ce texte au ton conciliant, l'ex-vice-présidente de Nicolas Maduro souligne que le Venezuela "aspire à vivre sans menaces extérieures" et dit souhaiter donner la priorité à l'établissement de relations équilibrées et respectueuses avec les États-Unis.

Delcy Rodriguez invite Washington à travailler à "un programme de coopération orienté vers le développement partagé dans le cadre du droit international". "Le président Donald Trump, nos peuples et notre région méritent la paix et le dialogue, pas la guerre", souligne-t-elle.

Delcy Rodriguez, également ministre du Pétrole, est considérée comme la figure la plus pragmatique du premier cercle de Nicolas Maduro. Donald Trump avait estimé qu'elle était disposée à collaborer avec les États-Unis.

Elle a cependant publiquement qualifié l'arrestation de Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores d'"enlèvement" et a déclaré que le président vénézuélien restait le dirigeant légitime du pays.

Son appel intervient alors que Donald Trump a déclaré dimanche aux journalistes qu'il pourrait ordonner une nouvelle frappe si le Venezuela ne coopérait pas avec les Américains pour ouvrir son industrie pétrolière et mettre fin au trafic de drogue.

Nicolas Maduro et son épouse devaient comparaître lundi à 12h00 EST (17h00 GMT) devant un juge fédéral à New York. Le dirigeant est notamment accusé de "narcoterrorisme".

Donald Trump a également justifié l'arrestation de Nicolas Maduro par l'afflux d'immigrants vénézuéliens aux États-Unis et par la décision du pays de nationaliser les intérêts pétroliers américains il y a plusieurs décennies.

"Nous récupérons ce qu'ils ont volé", a-t-il déclaré à bord d'Air Force One alors qu'il rentrait dimanche à Washington depuis la Floride. "Nous sommes aux commandes."

Le président américain a également expliqué que les compagnies américaines retourneraient au Venezuela pour y reconstruire les infrastructures pétrolières. "Elles vont dépenser des milliards de dollars et elles vont extraire le pétrole."

Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole, environ 303 milliards de barils. Le secteur est toutefois en déclin en raison d'une mauvaise gestion, d'un sous-investissement et des sanctions américaines.

La production moyenne était de 1,1 million de barils par jour en 2025, soit un tiers de son niveau record des années 1970.

INTERROGATIONS SUR LA LÉGALITÉ DE L'ARRESTATION

Nicolas Maduro, qui était au pouvoir au Venezuela depuis mars 2013 à la faveur d'élections entachées de fraude, est considéré comme un dictateur illégitime par les États-Unis. Il est désormais détenu avec son épouse dans une prison fédérale de Brooklyn où ont notamment été incarcérés Ghislaine Maxwell et Sean "Diddy" Combs.

Son procès pourrait ne pas avoir lieu avant plusieurs mois. Il nie toute malversation.

S'il compte peu d'alliés sur la scène internationale, hormis la Russie et la Chine qui ont critiqué le coup de force américain, de nombreux pays ont remis en question la légalité de son arrestation et ont appelé les États-Unis à respecter le droit international.

Le Conseil de sécurité des Nations unies devait se réunir ce lundi pour débattre de ce que le secrétaire général de l'organisation António Guterres a qualifié de dangereux précédent.

Les appuis de Washington, dont la plupart ne reconnaissaient pas l'autorité de Nicolas Maduro en raison d'allégations de fraude électorale, se sont montrés discrets après son arrestation. Ils ont souligné la nécessité du dialogue et du respect de la loi, sans pour autant condamner Donald Trump. Certains ont même salué le départ de Nicolas Maduro du pouvoir.

La Colombie - dont Donald Trump a accusé dimanche le président de gauche Gustavo Pedro d'être "un homme malade qui aime produire de la cocaïne et la vendre aux Etats-Unis" - est à son tour sous la menace d'une intervention américaine.

Le ministère colombien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué diffusé dimanche soir que les propos du président américain constituaient "une ingérence indue dans les affaires intérieures du pays, contraire aux normes du droit international".

Cuba, le plus fervent soutien du Venezuela et du chavisme, est également dans le viseur de Washington. Les autorités de La Havane ont déclaré que 32 de leurs militaires et agents des services de renseignement avaient été tués lors du raid américain à Caracas.

Donald Trump a toutefois jugé qu'une intervention militaire américaine à Cuba serait vraisemblablement inutile, estimant que le pays allait s'effondrer de lui-même.

A Washington, l'opération américaine soulève également des questions, notamment dans le camp démocrate. Le secrétaire d'État Marco Rubio devait informer lundi les responsables parlementaires au Capitole. La Chambre des représentants et le Sénat n'ont été ni consultés ni avisés par la Maison blanche de l'opération vénézuélienne.

UN PROCESSUS DE TRANSITION ENCORE INCERTAIN

L'arrestation de Nicolas Maduro, qui entraîne de facto une transition aux contours incertains, menace de déstabiliser un peu plus ce pays de 28 millions d'habitants. L'économie nationale s'est effondrée ces 20 dernières années, poussant environ un Vénézuélien sur cinq à s'exiler à l'étranger.

On ignore ainsi comment les États-Unis, qui entendent donc rester "aux commandes", pourront collaborer avec un gouvernement post-Maduro. L'opposition nationale, qui pensait son heure venue, semble jusqu'à présent écartée du processus voulu par Donald Trump.

Au Venezuela, les opposants à Nicolas Maduro n'ont célébré que brièvement la nouvelle, ses fidèles restant au pouvoir. Beaucoup soupçonnent l'armée d'avoir pris part à l'opération américaine de samedi, mais rien n'indique pour le moment que celle-ci se retournera contre le clan Maduro.

Au grand désarroi de l'opposition vénézuélienne et de la diaspora, Donald Trump a rejeté l'idée que Maria Corina Machado, figure de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix, assume le pouvoir, affirmant qu'elle manquait de soutien.

Exclue des élections de 2024, dont le résultat est contesté, Maria Corina Machado a déclaré que son allié Edmundo Gonzalez Urrutia avait remporté une victoire écrasante contre Nicolas Maduro et avait donc le mandat nécessaire pour accéder à la présidence.

L'Union européenne a estimé lundi que l'arrestation de Nicolas Maduro ouvrait la voie à une transition démocratique dans le pays, mais qu'il était "trop tôt pour examiner et évaluer toutes les implications juridiques".

(Bureau de Reuters, version française Tangi Salaün et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)