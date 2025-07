Ukraine: une attaque de missiles et de drones russes fait au moins six morts à Kiev

Une attaque de missiles et de drones russes sur Kiev a fait au moins six morts et des dizaines de blessés jeudi à l'aube ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Une attaque de missiles et de drones russes sur Kiev a fait au moins six morts et des dizaines de blessés jeudi à l'aube, à quelques heures d'un vote crucial au Parlement ukrainien sur un projet de loi anticorruption.

"Jusqu'à présent, les services ont confirmé six décès. Parmi les morts figure un enfant, un garçon de six ans", a annoncé le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko sur Telegram, précisant que l'attaque russe avait visé au total 27 endroits de la capitale.

"Cette nuit, l'ennemi a attaqué la capitale avec des missiles et des drones", a écrit lui aussi sur Telegram le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, dénonçant "un nouveau crime de guerre".

"L'un des missiles a touché un immeuble résidentiel: une partie entière a été détruite", a-t-il ajouté, précisant que deux survivants avaient été extraits des décombres.

Evoquant "un matin horrible à Kiev", où "des bâtiments résidentiels ont été détruits et des écoles et hôpitaux endommagés", le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiha a estimé pour sa part qu'il était "temps de mettre la pression maximale sur Moscou", sur le réseau social X.

"Le président Trump a été très généreux et très patient avec Poutine, essayant de trouver une solution", a-t-il poursuivi. "Il est temps de synchroniser toutes les mesures de sanctions. Il est temps d'imposer la paix par la force" alors que le président russe "ne cherche qu'à détruire et tuer".

- Loi critiquée -

Une manifestation visant à faire pression sur les députés ukrainiens pour rétablir l'indépendance des principales agences anti-corruption, à Kiev le 30 juillet 2025 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Jeudi matin, l'armée russe a affirmé avoir conquis la ville de Tchassiv Iar, important bastion de l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine.

La ville de Tchassiv Iar, au coeur des combats depuis des mois, "a été libérée" par les forces russes, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

La nouvelle vague de frappes nocturnes contre Kiev est intervenue à quelques heures d'un vote crucial au Parlement pour revenir sur une loi très critiquée révoquant l'indépendance d'instances de lutte contre la corruption.

Cette loi votée le 22 juillet prévoyait de placer l'agence nationale anticorruption (le NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (le SAP) directement sous la tutelle du procureur général, lui-même nommé par le chef de l'Etat.

Décriée par la société civile et l'Union européenne, la loi ainsi adoptée avait provoqué les premières manifestations d'ampleur en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022 - des centaines de personnes étaient encore rassemblées mercredi soir à Kiev, peu avant les bombardements.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a finalement proposé un nouveau projet de loi rétablissant l'indépendance des agences concernées, que les élus doivent examiner jeudi.

Les forces russes ont multiplié les attaques meurtrières en Ukraine ces derniers jours, au moment où le président américain Donald Trump a donné dix jours à compter de mardi à Vladimir Poutine pour mettre un terme au conflit sous peine de sanctions.

Mardi, trois soldats ukrainiens avaient été tués et 18 blessés par une frappe russe contre un camp d'entraînement militaire.

Au cours de la nuit précédente, au moins 25 civils dont une femme enceinte et une quinzaine de personnes détenues dans une colonie pénitentiaire de la région de Zaporijjia (sud), avaient perdu la vie dans des bombardements russes.