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Toujours plus de grandes fortunes : le nombre de millionnaires repart en Europe...
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/06/2026 à 09:18

Au total, plus d'un tiers de la richesse mondiale est détenue par le pourcent des personnes les plus fortunées du globe.

Un yacht au large de Monaco, en avril 2026 (illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

Un yacht au large de Monaco, en avril 2026 (illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

Dans le sillage de bonnes performances boursières et un repli de l'inflation, le nombre de millionnaires dans le monde et leur fortune ont continué de croître en 2025 pour atteindre des nouveaux records, selon une étude publiée jeudi 4 juin par Capgemini. Les personnes fortunées sont définies par le cabinet de conseil comme celles ayant plus d'un million de dollars pouvant être investi, hors résidence principale notamment.

Leur nombre a progressé de 7,9% à 25,3 millions l'an dernier, soit presque 2 millions de plus qu'en 2024, a calculé Capgemini dans son étude internationale intitulée "World Wealth Report". Leur patrimoine total a augmenté de 8,7% à 98.300 milliards de dollars, un record et la plus forte augmentation annuelle observée depuis 2018.

"Les marchés d'actions, portés par les hausses liées à l'intelligence artificielle, ont constitué le moteur principal de la création de richesse des personnes fortunées dans cinq des six grandes régions" géographiques examinées, a indiqué Capgemini. Et " la richesse des personnes fortunées demeure très concentrée: 1% d'entre elles détiennent 34,8% de cette richesse".

En 2025, malgré les droits de douane américains, les indices de Wall Street ont été portés par des baisses de taux de la Fed et l'enthousiasme autour de l'IA. Ils ont pris entre 13% et 20%.

En Europe, les investisseurs se sont emballés pour les entreprises de la défense et le plan d'investissement public massif promis en Allemagne. Francfort a gagné 23,01%, Paris 10,41%, Milan 31,46% et Londres 21,51%.

Près de 250.000 "ultra-fortunés" à travers le monde

La plus forte progression du nombre de millionnaires (9,4%) est observée en Asie-Pacifique , portée par les semi-conducteurs, Japon et Chine en tête. En Amérique du Nord, leur nombre a augmenté de 9,1% grâce aux Etats-Unis qui ont enregistré le plus de nouveaux millionnaires en valeur absolue (+736.000, soit 9,2% de plus à 8,7 millions).

Après un déclin en 2024, l'Europe a elle vu le nombre de millionnaires progresser de 6,5%. Le Luxembourg (+13,5%) et l'Allemagne (+11,1%) sont en tête, loin devant la France (+2,7%). L'Afrique (+4,1%) et l'Amérique latine (+0,3%) sont également en hausse, tandis que le Moyen-Orient est la seule région en baisse (-1,4%), pénalisée notamment par des prix pétroliers plus faibles.

Quant à la population des ultra-fortunés, disposant d'au moins 30 millions de dollars, elle a progressé de 9,4% à environ 250.000 personnes. Leur fortune s'est bonifiée de 9,7%. L'étude a interrogé en janvier 6.510 personnes fortunées en Amérique, Europe, Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

2 commentaires

  • 09:34

    Vu que l’inflation fait que les prix doublent en 25/30 ans, pas étonnant qu’il y a de plus en plus de millionnaires Pour éviter cette distorsion, faudrez augmenter aussi le seuil en conséquence. Regarder s’il y a plus de doubles millionnaires aujourd’hui que de millionnaires il y a 25 ansLes smicards sont millionnaires en Ancien Franc :)

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