Nucléaire : 80% de grévistes dans la plus grosse centrale française à Gravelines

Centrale nucléaire EDF de Gravelines, dans le Nord, le 14 septembre 2026. ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Environ 80% de salariés de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus importante d'Europe occidentale, étaient en grève mardi matin selon les syndicats, dans le cadre d'un mouvement national pour défendre le tarif préférentiel d'électricité dont bénéficient les agents.

La production n'est pas impactée, ont précisé les syndicats.

Quelques centaines d'agents et ex-agents d'EDF étaient mobilisés devant la centrale à 10H00, certains portant chasubles et vestes de la CGT, de FO et de la CFE-CGC, les trois syndicats représentatifs de la centrale.

"On a un mouvement d'ampleur" a déclaré à l'AFP Nicolas Dessertenne de la CGT. "Ce qu'on veut, c'est frapper fort, avoir une journée qui marque les esprits, (...) et par la suite, si on n'est pas entendu, on ira plus loin" a-t-il ajouté, évoquant de possibles arrêts de tranche.

Augmentation de la fiscalité et des cotisations sur cet avantage en nature: la mise en oeuvre des recommandations publiées en juillet par la Cour des Comptes entraînerait "une perte de pouvoir d'achat", déplore M. Dessertenne, évaluant cet avantage à 2.000 euros par an pour un foyer de quatre personnes.

"Le tarif agent, c'est aussi l'identité des agents (...), c'est inscrit noir sur blanc dans le statut", souligne Yannick Genin, délégué syndical CFE-CGC.

"On ne demande pas des augmentations de salaire, on demande juste que notre contrat de travail soit respecté" renchérit Frédéric Savéant, délégué du syndicat Force Ouvrière.

"J'encourage l'État à faire des économies", mais "pas en allant rogner sur les salariés", fait-il valoir. "On est en pleine relance du nucléaire... On nous demande de prolonger les tranches, on nous demande de construire des EPR. Et derrière, on devrait sacrifier une partie de notre salaire? Non!".

Sans le tarif agent, "au niveau salaires, EDF ce n'est pas terrible", grince aussi Jessica, 36 ans, employée de la centrale de Gravelines. "Le tarif agent permet que ce soit correct", mais sans cet avantage, les salaires dans les usines voisines d'Aluminium Dunkerque et AstraZeneca seraient "plus attractifs que nous", craint-elle.

Pour Jessica, ce tarif permet une économie d'une centaine d'euros par mois. "Ce n'est pas si énorme que ça mais quand on voit que tout augmente, on ne comprend pas qu'on veuille nous prendre" des avantages, soupire-t-elle.