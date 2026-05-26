Episode caniculaire "inédit" en France, la température va encore monter

Une passante se protège du soleil sous une ombrelle dans une rue de Nantes le 26 mai 2026, lors d'un épisode de forte chaleur ( AFP / Loic VENANCE )

Des ventilateurs tournant à plein régime et des fontaines aux allures de pataugeoires : en France, comme dans de nombreux pays d'Europe, la vague de chaleur s'est encore amplifiée mardi, avec des températures record pour un mois de mai.

"Inédit, historique": la chaleur va persister et s'amplifier en France dans les prochains jours, jusqu'à tutoyer les 39 degrés selon Météo-France, un épisode exceptionnel à cette époque de l'année, qui a déjà entraîné la mort de sept personnes.

Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai, au lendemain d'une journée déjà record, tandis qu'un épisode de pollution à l'ozone était attendu dans plusieurs régions.

A Paris, la préfecture a d'ores et déjà annoncé réduire de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, notamment sur les autoroutes et les voies rapides pour toute la journée de mercredi.

L'indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne à l'échelle du pays, a atteint 24,8°C, selon les relevés provisoires à 17h de Météo-France. Lundi il était de 24,6°C.

Localement plusieurs records de températures maximales - Saint-Brieuc avec 31,9°C, Dinard avec 33°C, et Besançon avec 32,2°C - comme minimales - Biarritz avec 23,3°C (précédent record à Biarritz 21,4°C le 26/05/1985) - ont été battus.

La vigilance orange canicule a été étendue à treize départements pour la journée de mercredi, a annoncé Météo France, ajoutant les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde aux départements déjà en alerte orange ce mardi. La vigilance jaune canicule s'étendra quant à elle vers le sud-est et concernera 29 départements contre 19 mardi.

Les températures sont déjà supérieures de 10 à 15 degrés par rapport aux normales de saison et jusqu'à "38°C voire 39°C" sont attendus très localement jeudi, a précisé Météo-France, ce qui serait "totalement inédit" pour une fin mai.

Cet épisode prévu pour durer toute la semaine en France est certainement "le premier d'une série" qui devrait se prolonger cet été, a affirmé mardi la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.

Une fontaine publique dans le quartier de Montparnasse à Paris, le 25 mai 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

A l'instar de la France, les records s'enchaînent en Europe: 28,8°C dans le sud de l'Irlande, plus de 30°C au Royaume-Uni, des maximales attendues entre 36 et 38° en Espagne cette semaine...

Les épisodes caniculaires se multiplient et s'intensifient avec le réchauffement climatique.

Cette chaleur particulièrement précoce bouleverse les habitudes et surprend les habitants.

- "Etouffant" -

Courbe des anomalies de température en mai en France métropolitaine, pour les années 1947 à 2026, et montrant un écart record de 8°C au-dessus des normales de saison pour la journée du 25 mai 2026, d'après les données de Météo-France ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Après 15 heures, ça commence à faire... c'est étouffant, on n'arrive pas à respirer", confie à l'AFP Abdel (il n'a pas voulu donner son nom de famille), intérimaire dans les travaux publics, qui a débuté sa journée à 7 heures, et prévoit de commencer plus tôt mercredi pour limiter l'exposition avec son équipe.

Les températures se sont envolées pendant le week-end de la Pentecôte, en raison de la présence sur la France et toute l'Europe de l'Ouest d'un "dôme de chaleur", zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Météo-France a relevé "des situations, qui même en plein été, sont parfois assez exceptionnelles", notamment des records de chaleur nocturne, particulièrement éprouvante pour les organismes.

Des ouvriers se protègent de la chaleur sous un parasol à Nantes le 26 mai 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

"Ce n'est pas adapté du tout, ni pour les patients ni pour nous", déplore ce mardi Katou Blaise, 57 ans, aide-soignante aux urgences du CHU de Rennes, qui évoque un manque de moyens matériels.

"On reçoit énormément de personnes âgées en déshydratation", souligne-t-elle.

"On n'est pas dans l'urgence" sanitaire, a toutefois déclaré mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui n'a pas fait état de tensions particulières dans les services de santé, appelant néanmoins les Français à se "méfier" et à suivre les messages de prévention.

Plusieurs villes ont renforcé leurs dispositifs: à Angers une aide aux personnes âgées, isolées ou handicapées a été mise en place, qui peuvent recevoir des appels réguliers pour s'assurer "que tout va bien".

Cette vague de chaleur a déjà entraîné sept décès, sept "liés directement ou indirectement à la chaleur", a déclaré la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur TF1.

Cinq noyades se sont produites et deux autres personnes sont mortes lors d'une pratique sportive, l'une à Paris et l'autre dans la métropole de Lyon.

- Réunion interministérielle jeudi -

Le thermomètre d'une pharmacie affiche 39 degrés Celsius à Lyon le 26 mai 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

Le réchauffement climatique est largement causé par l'accumulation dans l'atmosphère du dioxyde de carbone généré par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.

La France anticipe un réchauffement moyen de 2,7°C en 2050 et de 4°C en 2100, par rapport aux températures moyennes qui prévalaient avant la révolution industrielle.

Concrètement, cela signifie "jusqu'à deux mois de canicule et 40 à 50 nuits tropicales en ville dans le Nord (90 dans les zones les plus exposées dans le Sud) par an", selon le gouvernement.

L'Europe est par ailleurs le continent qui a connu le réchauffement le plus rapide depuis 1990, suivie de près par l'Asie, selon les données de l'Administration océanique et atmosphérique américaine (NOAA).

En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle sur la canicule, "pour faire le point sur la préparation des services de l'Etat".