Suez remporte un contrat de 460 millions d'euros dans la gestion des déchets au Royaume-Uni

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le spécialiste de l'eau et des déchets Suez a annoncé mardi le gain d'un contrat de gestion des déchets de près d'un demi-milliard d'euros au Royaume-Uni, marché stratégique pour le groupe.

L'un de ses clients historiques, la ville de Milton Keynes, au nord de Londres, "a confié à Suez un nouveau contrat de près de 460 millions d'euros (396 millions de livres sterling) sur dix ans pour l’exploitation" de son unité de valorisation énergétique (incinération, ndlr) des déchets, "à compter d'octobre 2026", a annoncé Suez dans un communiqué.

"Le Royaume-Uni constitue un marché historique et stratégique pour Suez, représentant un tiers de nos activités globales de gestion des déchets", a souligné son directeur général, Xavier Girre, cité dans le communiqué, affichant son souhait d'y "consolider" sa position d'acteur majeur du secteur.

Cette installation traite "jusqu'à 133.000 tonnes de déchets non recyclables par an", issus de la commune et du West Northamptonshire, produisant "l'équivalent de la consommation électrique de 10% des foyers de Milton Keynes", dont le groupe précise assurer également la collecte des déchets ménagers et le nettoyage des voiries.

Le groupe, qui gère par ailleurs l'incinérateur de déchets NESS à Aberdeen, en Ecosse, a également annoncé "la construction de deux nouvelles installations" au Royaume-Uni.

Il a ainsi engagé la construction d'une unité de méthanisation dans le Northumberland (nord de l'Angleterre) destinée à produire du biogaz à partir de déchets alimentaires, et l'extension d'un site de recyclage de batteries au lithium à Luton, au nord de Londres, transféré "vers un site plus vaste dans le Northamptonshire".