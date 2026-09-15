Aucun insoumis ne devrait publier chez Bolloré estime Panot, interrogée sur un député LFI

La cheffe du groupe insoumis à l'Assemblée nationale Mathilde Panot le 21 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La cheffe du groupe insoumis à l'Assemblée nationale Mathilde Panot a averti mardi qu'à "l'avenir, aucun député LFI ne devrait publier" dans l'empire du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, alors que l'un d'eux, Aurélien Taché, s'apprête à sortir un livre chez Fayard.

La parution à venir du livre avait déjà été annoncée il y a plus d'un an par la maison d'édition, mais a été mise en lumière par un article de Streetpress fin juillet.

On y apprend que le député du Val d'Oise va publier le 14 octobre un livre initulé "Le Français, une langue africaine", dans la collection Pensée Libre, dirigée par Sonia Mabrouk, ex-journaliste de CNews désormais sur BFMTV, qui publie aussi des ouvrages de personnalités comme le souverainiste Philippe de Villiers ou le probable candidat de Reconquête à la présidentielle Eric Zemmour.

Une décision qui apparaît comme orthogonale à l'offensive des insoumis contre Vincent Bolloré. Lors d'une manifestation près de l'Olympia en mai dernier, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon estimait que "M. Bolloré met en danger la liberté de penser en France en créant un monopole idéologique sur la presse, la culture et l'éducation, dans l'édition".

"Si nous gagnons l'élection présidentielle" en 2027, "le trust Bolloré en entier sera démantelé", avait ajouté le candidat à la présidentielle.

Interrogée sur la décision d'Aurélien Taché, la patronne des députés Mathilde Panot a répondu mardi sur franceinfo : "c'est son choix, ce n'est pas le nôtre".

"Moi je veux redire tout notre soutien non seulement aux maisons d'édition indépendantes mais aussi aux écrivains et aux artistes qui luttent contre la mainmise de Bolloré sur la liberté de création", a-t-elle insisté, ajoutant : "je pense qu'à l'avenir aucun député insoumis ne devrait publier dans des maisons d'édition détenues par Bolloré".

Contacté mardi matin par l'AFP, Aurélien Taché n'était pas immédiatement disponible pour commenter cette prise de position.

Interrogé récemment par Mediapart, le député disait "comprendre les questions" posées par sa publication chez Fayard, invoquant sa volonté de "mener la bataille culturelle", y compris dans cette maison d'édition.

"Dans ce livre, je défends l'idée d'une francophonie décoloniale, d'une France désoccidentalisée, des choses très très loin de l'univers idéologique de Vincent Bolloré", ajoutait-il, cité par Mediapart.