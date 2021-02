Le debrief Bourse du 16 février : le CAC 40 s'est mis en pause

Boursorama • 16/02/2021 à 18:29

Au lendemain d'une forte progression, la Bourse de Paris a peu réagi aujourd'hui. Le CAC 40 termine la séance à l'équilibre vers les 5786 points.

Le scénario d'une reprise prochaine de l'économie en raison de l'évolution favorable du dossier vaccinal et le soutien sans faille des banques centrales continuent toutefois de porter le marché. Dans ce contexte, les investisseurs privilégient les valeurs les plus cycliques exposées au redressement de l'activité.

L'industrie et l'automobile sont à l'honneur sur le CAC 40, avec Alstom, plus forte hausse de l'indice, presque 3% de hausse. Le titre bénéficie aussi d'une note positive de Goldman Sachs.

Renault gagne 1,18%.

EssilorLuxottica est également bien orienté, +2,41%, toujours porté par plusieurs relèvements d'objectifs de cours.

Petite hausse +0,17% seulement pour Michelin. Le groupe, qui avait opté en octobre dernier pour la prudence, a fait état de résultats annuels certes en net recul mais supérieurs aux attentes des analystes, et dresse des perspectives encourageantes. Michelin va en outre proposer un dividende de 2,30 euros par action.

A l'inverse, Vivendi -1,70%, plus forte baisse. Le titre est aujourd'hui pénalisé par des prises de bénéfices et par un abaissement de recommandation de Citigroup à neutre contre acheter. Pour rappel, le groupe a annoncé samedi son intention de distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale Universal Music Group et de l'introduire en Bourse d'ici la fin de l'année.

Safran et Thales sont également en repli

Sur le SBF 120, premier jour de cotation très réussi pour Technip Energies, fruit de la scission en deux entités de TechnipFMC. Le titre décolle de plus de 41%.

TechnipFMC qui à l'inverse accuse le plus fort repli du SBF 120.

L'exploitant de centres commerciaux Mercialys est lui aussi en recul après la publication de résultats dégradés en raison de la pandémie, et dit ne pas être en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs au titre de l'année 2021. Le dividende du groupe est toutefois préservé.

Klépierre, qui publiera ses résultats annuels demain est également en baisse.

Outre-Atlantique, après un long week-end, la Bourse de New-York a inscrit de nouveaux records. La promesse des banques centrales de poursuivre leurs politiques accommodantes et la perspective d'un plan de soutien budgétaire massif aux Etats-Unis continuent de faire grimper les indices.