Marchés financiers : comment investir au bon moment ?

Pour ceux qui franchissent le pas et investissent sur les marchés financiers, l'idéal est bien entendu d'investir lorsque les marchés sont bas et de vendre lorsqu'ils sont hauts. (Crédit photo: 123RF)

Sur les marchés financiers, l'idéal est bien entendu d'investir lorsque les marchés sont bas et de vendre lorsqu'ils sont hauts. Pas si facile en pratique. Comment faire pour investir au bon moment ? Mettre en place des versements programmés est une des réponses possibles.

Investir quand les marchés sont bas et de vendre quand sont hauts : pas si facile en pratique

En France, le marché de l'épargne est divisé en trois grandes parties. D'un côté, il y a les placements sans risque comme le livret A ou le fonds en euros des contrats d'assurance vie dont les rendements diminuent inexorablement, année après année. Au milieu, il y a l'immobilier qui représente plus de 60% du patrimoine des ménages Français.

De l'autre autre côté, il y a les marchés financiers. À travers des OPCVM de toutes sortes, les Français peuvent diversifier leur patrimoine et, en contrepartie d'une prise de risque, espérer un rendement plus élevé sur le long terme que celui des actifs sans risque. Mais les variations, parfois violentes, des marchés financiers effraient grand nombre d'entre eux. Après avoir atteint un niveau bas avec 4 700 points fin décembre 2018, en un an, le CAC 40 est remonté à près de 6 000 points fin décembre 2019. Après avoir atteint ce sommet, il a brutalement chuté de 25% avec la crise sanitaire du Coronavirus, retombant en-dessous de son niveau de fin 2018. Dans ce contexte, les épargnants ont tendance à ne pas prendre de risque et s'oriente vers les solutions peu risquées : 65% de l'épargne financière des Français est placée en produits de taux.

Pour ceux qui franchissent le pas et investissent sur les marchés financiers, l'idéal est bien entendu d'investir lorsque les marchés sont bas et de vendre lorsqu'ils sont hauts. Mais le comportement des épargnants est parfois irrationnel face au risque : fin 2019, lorsque les marchés financiers étaient au plus haut, la part d'unités de compte dans la collecte assurance vie a atteint 41%, alors qu'elle n'était que de 24% en décembre 2018 lorsque les marchés ont connu un creux ...

L'investissement régulier pour lisser les risques

Comment faire pour investir au bon moment sur les marchés financiers ? L'investissement régulier est une des réponses possibles car il a pour effet de lisser les risques liés aux variations boursières. En effet, investir son épargne en une seule fois sur les marchés financiers accroit le risque de perte liée à une chute. En revanche, investir sur les marchés en faisant des versements moins importants mais réguliers permet « d'entrer » à différents niveaux de prix et donc de lisser le prix d'achat moyen des différents supports. Cela permettra à la fois de profiter des hausses et de compenser les baisses.

Les contrats d'assurance vie et les contrats d'épargne-retraite comme le PER permettent de mettre en place des versements programmés. L'épargnant peut choisir la périodicité des versements (mensuelle, trimestrielle), leur montant (le montant de versement minimum est souvent de quelques dizaines ou d'une centaine d'euros) et la répartition sur les différents supports.