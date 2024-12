Les ETF continuent leur ascension en 2024 : les derniers chiffres clés

ETF (Crédits: Adobe Photos Stock - Fokussiert)

Une tribune libre rédigée par le cabinet en gestion de patrimoine Prosper Conseil

2024 marque une nouvelle étape dans l'essor des ETF : ces fonds négociés en continu sur les marchés ont attiré plus de 1 450 milliards de dollars de flux nets sur les 10 premiers mois de l'année, un record mondial historique !

Leur succès s'explique par une combinaison gagnante : des frais de gestion attractifs qui réduisent les coûts et une transparence sur la composition et la méthodologie de gestion. Les ETF permettent aux épargnants de répliquer simplement la performance du CAC 40, du Nasdaq-100, du MSCI World, ou de tout autre indice boursier.

SOMMAIRE

- Les ETF en 2024 : des chiffres qui parlent

- Pourquoi les ETF séduisent autant ?

- Faut-il craindre une bulle des ETF ?

- Les perspectives d'évolution des ETF : ce qu'il faut savoir

Les ETF en 2024 : des chiffres qui parlent

L'année 2024 confirme le dynamisme exceptionnel des ETF avec des records historiques atteints tant en Europe qu'au niveau mondial. Voici les données clés à retenir.

Des flux records en Europe

En Europe, les flux nets vers les ETF ont atteint 188,3 milliards d'euros entre janvier et octobre 2024 et dépassent déjà le record annuel de 2021 (158 milliards d'euros), selon les données de Morningstar (1) .

Il est intéressant de noter que près de deux tiers de ces flux ont été dirigés vers des ETF exposés aux marchés américains, notamment les ETF S&P 500 qui regroupent les 500 plus grandes entreprises américaines.

Ces chiffres impressionnants illustrent qu' investir en ETF s'impose comme une solution incontournable dans l'esprit des investisseurs. Au total, les actifs sous gestion des ETF en Europe ont franchi pour la première fois la barre symbolique des 2 000 milliards d'euros.

Une croissance mondiale impressionnante

À l'échelle mondiale, les ETF ont attiré 1 450 milliards de dollars de flux nets sur les 10 premiers mois de 2024 selon les données de la société ETFGI (2) . Ce montant dépasse le précédent record annuel de 1 290 milliards de dollars établi en 2021.

Quant aux actifs sous gestion, ils ont atteint 14 410 milliards de dollars à la fin d'octobre 2024, soit une hausse de 23,9 % depuis la fin de 2023.

Pourquoi les ETF séduisent autant ?

Les ETF connaissent une adoption massive en 2024 et leur succès repose sur plusieurs atouts distinctifs.

Des frais réduits, un avantage décisif

Les ETF sont réputés pour leurs frais de gestion faibles, souvent inférieurs à 0,20 % pour les indices phares comme le S&P 500 ou le MSCI World, contre 1 à 2 % pour les fonds actifs .

Cette différence de frais se traduit directement par un rendement net supérieur pour les investisseurs, en particulier sur le long terme.

Une simplicité et une liquidité sans équivalent

Les ETF, comme les actions, se négocient en continu sur les principales bourses mondiales pendant leurs horaires d'ouverture. Cette flexibilité permet aux investisseurs de réagir à tout moment et de bénéficier de prix toujours actualisés.

Ajoutez à cela une transparence sur la composition des portefeuilles et vous obtenez un outil d'investissement qui séduit de plus en plus.

Faut-il craindre une bulle des ETF ?

L'essor rapide des ETF suscite régulièrement des interrogations sur leur impact potentiel sur les marchés financiers. Pourtant, les données actuelles indiquent que ces craintes demeurent pour l'instant largement exagérées.

En effet, selon le rapport Financial Stability Review de la Banque Centrale Européenne (BCE) de novembre 2024, les investisseurs détiennent à travers les fonds passifs et les ETF :

● 20 % des actions américaines,

● 8 % des actions européennes,

● et environ 10 % des actions des autres marchés mondiaux.

Ces proportions raisonnables, bien en deçà d'une majorité, relativisent l'idée d'un risque systémique ou d'une domination excessive des marchés par les ETF.

En outre, les ETF n'ont pas encore démontré d'impact significatif sur la volatilité ou l'efficacité des marchés. Malgré leur popularité croissante, leur part dans les transactions journalières reste limitée : aux États-Unis, les ETF représentaient moins de 5 % de l'activité quotidienne en 2018 , d'après une analyse conjointe de Vanguard et Bloomberg (3) .

Les perspectives d'évolution des ETF : ce qu'il faut savoir

Les ETF poursuivent leur ascension avec des perspectives de croissance prometteuses et remodèlent ainsi le paysage de l'investissement mondial. Selon la société de gestion State Street Global Advisors (4) , les opportunités de croissance demeurent considérables. Voici les principaux points clés relevés dans leur étude.

Des actifs sous gestion en forte progression

Comme évoqué précédemment, les actifs mondiaux investis en ETF ont atteint 14 410 milliards de dollars en 2024 et devraient continuer de croître à un rythme soutenu. Selon les différentes projections, ils pourraient dépasser les 20 000 milliards de dollars d'ici 2029, portés par une adoption massive et l'élargissement de l'offre.

Une adoption accrue des thématiques innovantes

Les ETF thématiques, axés sur des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la transition énergétique et la durabilité, captent une part croissante des flux . Ces ETF permettent aux investisseurs de cibler des mégatendances avec un potentiel de croissance élevé.

Une expansion sur les marchés émergents

Les marchés émergents encore sous-représentés dans l'univers des ETF (5,9 % des actifs mondiaux en 2024) devraient connaître une forte progression. En Asie-Pacifique, les montants investis en ETF pourraient atteindre 2 500 milliards de dollars d'ici 2028 soutenus par une adoption croissante des investisseurs particuliers.

Une domination future sur les OPCVM

Avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,8 % depuis 2008, les ETF pourraient surpasser les actifs des fonds communs de placement d'ici 2034 et par conséquent redéfinir les pratiques d'investissement à l'échelle mondiale.

