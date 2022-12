L'essentiel de la semaine : des prix immobiliers qui continuent de monter malgré la baisse des ventes, dernière ligne droite pour défiscaliser vos dons, des banques plus flexibles pour les primo-accédants ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les prix des logements anciens ont augmenté de 4,5% en moyenne en France en 2022. Les contribuables ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour effectuer leurs dons s'ils souhaitent bénéficier d'une réduction d'impôt en 2023. Trois nouveaux services seront disponibles sur le site info-retraite.fr en 2023. Les banques doivent être plus flexibles envers les primo-accédants et les ménages acquérant leur résidence principale. Seuls certains crédits et réductions d'impôt sont concernés par l'avance versée par l'administration fiscale en janvier 2023. Le Smic sera revalorisé de 1,8% au 1er janvier 2023. Les conducteurs se lançant dans le covoiturage courte distance en 2023 pourront bénéficier d'une prime de 100 euros.

Immobilier: des prix en hausse et des volumes à la baisse en 2022

Les prix des logements anciens ont augmenté de 4,5% en moyenne en France en 2022, tandis que les volumes se sont contractés de -5,4% (à fin septembre sur douze mois), d'après le bilan annuel des Notaires de France. La hausse des prix la plus importante a concerné les maisons en province (+7,3%). Toutefois, «le ralentissement de la hausse des prix s'est enclenché quand bien même la baisse n'est pas pour tout de suite. Sur le moyen terme, en revanche, nous restons prudents dans nos prévisions, la situation macro-économique et le contexte géopolitique demeurant incertains», a prévenu Édouard Grimond, porte-parole du bureau du Conseil supérieur du notariat.

Dons aux associations: dernière ligne droite pour une réduction fiscale en 2023

Les contribuables ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour effectuer leurs dons caritatifs s'ils souhaitent bénéficier d'une réduction d'impôt en 2023. Cette réduction est équivalente à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Les organismes bénéficiaires peuvent être une fondation ou une association reconnues d'utilité publique, une fondation universitaire ou d'entreprise, ou même une association cultuelle. Pour les dons dits «Coluche », adressés aux organismes sans but lucratif aidant les personnes en difficulté (fourniture gratuite de repas, logement et soins médicaux), la réduction d'impôt est de 75%, avec un plafond porté à 1.000 euros jusqu'à fin 2023.

Retraite: trois nouveaux services en ligne en 2023

L'Union Retraite, le groupement d'intérêt public réunissant les organismes de retraites de base et complémentaire, lancera trois nouveaux services sur le site info-retraite.fr en 2023. Les assurés peuvent déjà vérifier sur leur compte s'ils sont bénéficiaires de produits de retraite complémentaire : début 2023, il leur sera possible de connaître l'encours global de leurs contrats au 31 décembre de l'année passée. À la fin du premier trimestre 2023, les assurés pourront par ailleurs déclarer leurs enfants nés, élevés ou adoptés directement sur leur compte personnel et n'auront plus à les justifier lors du départ à la retraite. Enfin, à partir de juillet 2023, les démarches visant une demande de réversion seront simplifiées.

Crédit immobilier: les banques doivent être plus flexibles envers les primo-accédants

Depuis le 1er janvier 2022, les banques ne peuvent plus octroyer de prêts immobiliers d'une durée supérieure à 25 ans et doivent s'assurer que leurs emprunteurs n'ont pas un taux d'endettement supérieur à 35% de leurs revenus. Toutefois, les banques peuvent déroger à ces deux règles pour 20% des crédits, principalement dans le cas des primo-accédants et des ménages acquérant leur résidence principale . Une flexibilité dont elles n'ont pas assez fait usage, regrette le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) dans un communiqué publié mi-décembre 2022. Des mesures de supervision ont été prises à l'encontre des établissements non conformes, précise le HCSF.

Quels crédits et réductions d'impôt sont concernés par l'avance de janvier 2023?

Les contribuables ayant des dépenses ouvrant droit à des réductions ou des crédits d'impôt vont recevoir en janvier 2023 une avance de 60% basée sur leur déclaration de revenus réalisée au printemps 2022. Seuls certains crédits et réductions d'impôt sont concernés par cette avance: l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants, les services à la personne, les dons aux associations, les investissements locatifs et les frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes. Les autres réductions d'impôt, comme les investissements dans des fonds communs de placement dans l'innovation, ne permettent pas de bénéficier d'une avance.

Le Smic augmente de 30 euros brut par mois au 1er janvier 2023

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) sera revalorisé de 1,8% au 1er janvier 2023 pour atteindre 11,27 euros brut de l'heure, soit 1.709,28 euros par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Cette augmentation est liée à la revalorisation automatique calculée en fonction de l' inflation , le gouvernement n'ayant a priori pas prévu de «coup de pouce». Au total, le salaire minimum aura augmenté d'environ 120 euros brut en un an: une hausse de 14 euros au 1er janvier 2022, une de 42 euros au 1er mai 2022, puis une autre de 33 euros au 1er août 2022 s'ajoutent à celle du 1er janvier 2023.

Une prime de 100 euros pour les primo-conducteurs en covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a lancé le plan national «Covoiturage du quotidien», prévoyant notamment une aide de 100 euros pour les conducteurs se lançant dans le covoiturage courte distance en 2023. Cette prime sera versée via la plateforme de covoiturage utilisée: le premier versement de 25 euros sera effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet et le second versement de 75 euros interviendra au plus tard 3 mois après le dixième trajet. Pour bénéficier du dispositif, le trajet doit être réalisé en France et sa distance ne doit pas être supérieure à 80 km.