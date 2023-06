Face à l’inflation, 8 idées pour optimiser votre budget familial

Faire la liste de ses dépenses et projets et de ses ressources permet d’optimiser son budget. ( crédit photo : Shutterstock )

L’inflation en France s’élève à +6,3% sur un an en février 2023, selon l’Insee. Cette augmentation des prix pèse sur le pouvoir d’achat des familles. Pour optimiser son budget familial, il est utile de commencer par distinguer les dépenses contraintes et les dépenses choisies. En effet, identifier et supprimer les dépenses inutiles est le premier réflexe pour faire des économies. Grâce à la bonne gestion de vos finances personnelles, vous ferez face aux imprévus et épargnerez pour l’avenir.

Sommaire:

Supprimer les dépenses superflues pour se constituer une épargne de réserve

Lister ses dépenses et recettes pour mieux les identifier

Optimiser ses dépenses contraintes

Bien gérer ses dépenses de loisirs pour ne payer que l’essentiel

Optimiser ses crédits et bénéficier de nouvelles sources de revenus

Puiser dans son épargne en cas d’imprévus

Profiter des aides de l’État

Se débarrasser du superflu et adopter des modes de consommation écoresponsable

Maîtriser son budget familial permet d’adapter son niveau de vie et de réguler ses dépenses. Cela évite les tensions et les impossibilités de subvenir aux besoins familiaux en fin de mois. Pour y parvenir, vous devez dresser l’inventaire de vos dépenses mensuelles. Si la tâche peut paraître compliquée, elle en vaut la peine. En effet, vous allez être en mesure d’identifier vos dépenses superflues et leur récurrence. Une fois ce constat fait, vous pouvez plus facilement les supprimer ou les espacer.

De plus, grâce à une bonne gestion du budget de famille quotidien, vous épargnerez davantage. Vous pouvez alors réaliser de petits investissements plus librement, sans contracter de crédits. Pour les investissements plus conséquents, si vous disposez d’une épargne, vous rassurerez les établissements prêteurs d’argent. Par ailleurs, disposer d’une épargne implique de pouvoir anticiper les dépenses annuelles, par exemple. Vous pouvez aussi affiner vos objectifs patrimoniaux et préparer votre transmission en douceur.

À noter Pour plus de clarté, télécharger l’application de sa banque aide à prendre l’habitude de suivre ses dépenses régulièrement. Il est également possible de contacter son conseiller bancaire pour faire un point budget à tout moment.

Optimiser son budget consiste avant tout à anticiper et prioriser ses dépenses. Pour cela, il est nécessaire de lister les dépenses courantes, récurrentes et/ou contraintes. Les dépenses dites contraintes sont incompressibles: le règlement d’un loyer, les factures d’énergie, les courses alimentaires... Il est également important de bien identifier les projets ponctuels et coûteux à moyen terme, comme le financement des études de vos enfants. Reste ensuite à établir une liste de vos revenus et autres ressources. Les deux colonnes de votre tableau doivent s’équilibrer. Une simple liste écrite suffit à gérer son budget avec méthode.

Pendant près de quarante ans, l’inflation a été faible, voire nulle, dans l’Hexagone. Cependant, en raison de la crise inflationniste en vigueur depuis 2021, le coût de la vie augmente sensiblement. Les dépenses contraintes des Français augmentent. Pour pallier la hausse, le gouvernement a instauré un bouclier énergétique qui vise à protéger le pouvoir d’achat des Français face à l’envolée des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité. Le secteur de l’alimentaire est également touché. Selon une étude réalisée en mars 2023 par Harris Interactive, 82% des Français déclarent leur pouvoir d’achat comme étant une source d’inquiétude.

L‘Insee notait au dernier trimestre 2022 que les Français se révélaient plus économes depuis le début de l’inflation. En effet, l’épargne de précaution pour un ménage était de 17,2% de leur revenu disponible. Un taux nettement supérieur à celui observé fin juin (15,5%) ou avant la crise sanitaire (14,8%).

Vous pouvez établir la liste de vos dépenses contraintes à partir de vos relevés de banque sur un trimestre. Ces dépenses peuvent être en partie compressibles. À partir de leur analyse, des postes d’économies sont identifiables: changer d’opérateur de téléphonie et d’Internet pour gagner plusieurs dizaines d’euros par mois, par exemple. La réflexion est la même concernant votre banque et vos assurances. Par ailleurs, il est facile de changer d’opérateur: vous comparez des devis sur Internet, vous choisissez un nouveau prestataire et celui-ci s’occupe de toutes les démarches de résiliation chez votre ancien fournisseur.

À noter Pour optimiser vos dépenses en énergie, la domotique est un allié. Elle vous aide à adapter votre consommation à vos réels besoins en énergie. Il est également intéressant de vérifier si l’on est éligible à l’aide de l’État pour la rénovation énergétique MaPrimeRénov’, lancée dans le cadre du plan de relance.

Il est pertinent de lister vos activités de loisirs engendrant des dépenses récurrentes. Souvent, ces activités sont nombreuses et tendent à être oubliées lors d’un inventaire. Par exemple: les abonnements aux journaux, aux plateformes de musique et de vidéos (et à leurs éventuelles options), aux clubs de sport… Pour réaliser des économies, il ne faut pas renoncer à toute activité payante, mais plutôt les rationaliser. Des plateformes d’abonnement regroupent plusieurs titres de presse à moindre coût. Des nouvelles offres de sport sont plus flexibles. Certaines permettent d’acheter les séances à l’unité, ou encore de payer uniquement les séances effectuées. Ou même, vérifier régulièrement les offres de son comité d’entreprise pour profiter de tarifs préférentiels pour les loisirs.

À noter Boursorama propose des bons plans toute l’année grâce à The Corner. Grâce à ce service, vous profitez de remises auprès de partenaires tels que Carrefour, la Fnac, Cdiscount, Center Parcs, Amazon…

Regrouper ses crédits et renégocier son prêt immobilier avec sa banque sont deux opportunités de bénéficier de taux d’emprunt plus faibles. Vous pouvez mettre en concurrence les établissements bancaires et même, si besoin, recourir à un courtier. En effet, votre rémunération a peut-être changé. Effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures vous octroie une rémunération plus favorable. Un ou plusieurs taux de majoration de 10% peuvent s’appliquer. Les heures supplémentaires sont limitées à un contingent annuel défini par convention ou accord collectif d‘entreprise. À défaut, le plafond annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Vous pouvez lister vos ressources et revenus contribuant à payer ces dépenses mensuelles fixes. Elles doivent être planifiées sur le semestre ou l’année à venir. Il s’agit ensuite d’identifier les moyens de les optimiser. Pour cela, l’économie collaborative peut venir compléter les ressources de votre budget familial. Il s’agit de la location communautaire type Airbnb, ou du covoiturage que proposent par exemple BlaBlaCar ou driiveMe. Il est aussi possible de monnayer ses talents sur des plateformes de service de proximité, comme Lulu dans ma rue, Taskrabbit ou Frizbiz. Entre conciergerie, coup de main et dépannage, les services offerts portent sur le bricolage, les petits travaux, le déménagement, le montage de meubles, la beauté, le ménage ou le repassage.

Certaines situations imprévues permettent de débloquer son épargne en franchise d’impôts. La réglementation donne droit à des retraits sur son PEA sans en entraîner sa clôture:

en cas de licenciement,

en cas de mise à la retraite anticipée,

si le retrait porte sur des titres d’une société en liquidation judiciaire,

pour créer ou reprendre une entreprise dans les trois mois qui suivent le retrait.

Penser à puiser dans un contrat d’assurance-vie ouvert depuis plus de huit ans peut également être intéressant fiscalement, en particulier si les sommes ont été versées avant le 26 septembre 2017, et si elles sont inférieures à 150.000 euros. Il est également possible d’effectuer des retraits non fiscalisés avant huit ans, par exemple en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée, d‘invalidité du souscripteur, de son conjoint ou partenaire de Pacs ou lors d’une cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

Il est utile de vérifier également les cas de déblocage anticipé des plans d’épargne salariale (le PEE - Plan d’Épargne Entreprise) et d’épargne retraite entreprise (le PER - Plan d’Épargne Retraite -, qui remplace le PERCO - Plan d’Épargne pour la Retraite COllectif). Il suffit pour cela de consulter le site de la société de gestion.

Autre réflexe: faire jouer les garanties d’assistance de sa mutuelle santé, et de ses contrats de prévoyance ou de garantie des accidents de la vie (GAV), pour bénéficier de services d’aide à domicile en cas de coup dur, comme un accident, une maladie grave, le décès ou l’invalidité. Il s’agit, par exemple, d’une aide aux démarches ou ménagère, de la venue d’un proche, de la prise en charge des enfants de l’assuré ou du transport des animaux domestiques.

Les ménages qui ont le plus besoin des aides publiques ne les connaissent pas toujours. Le site mesdroitssociaux.gouv.fr informe sur ses droits aux prestations et aides sociales. Ces dernières sont accessibles sous conditions de ressources, c’est pourquoi il est nécessaire de vérifier son éligibilité. Il s’agit par exemple de/du:

l’allocation de soutien familial (ASF),

complément familial,

l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje),

l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS),

chèque énergie (https://chequeenergie.gouv.fr/),

l’allocation de logement sociale (ALS),

l’allocation de logement familiale (ALF),

l’aide personnalisée au logement (APL).

Certaines aides peuvent vous aider à rendre votre logement plus performant en termes énergétiques. Or une habitation mieux isolée permet de faire des économies d’énergie. Les aides en question sont notamment:

Organiser la gestion de son budget est aussi l’occasion d’adopter de nouveaux modes de consommation. En l’occurrence, la consommation responsable est une bonne solution pour épargner. Elle consiste à se limiter à l’essentiel. Elle a pour objectif d’aider à consommer moins et mieux. Les gestes écoresponsables sont à la fois bons pour la planète et précieux pour optimiser le budget familial. Cuisiner et éviter le gaspillage alimentaire contribue à faire des économies sur un poste budgétaire important pour les ménages. L’appli Yuka, par exemple, aide à choisir exclusivement des produits bons pour la santé. Il est aussi possible de réduire sa consommation de viande puisque ce produit est généralement cher.

Pour aller plus loin, pourquoi ne pas se lancer dans un grand tri dans la maison et retrouver des choses utiles? Pour se convertir en douceur à la slow conso (comprendre: consommation raisonnée), une solution consiste à planifier ses rangements pendant plusieurs week-ends étalés sur quelques mois. Quand vous retrouvez des objets superflus, vous pouvez les revendre, pour ainsi se procurer des revenus d’appoint. Les moyens dégagés servent ensuite à investir dans des objets indispensables uniquement. En effet, ranger est l’occasion de vendre des objets sur des sites de seconde main et de découvrir les vertus de l’économie circulaire. Vous avez l’embarras du choix: les petites annonces, les enchères ou les places de marché virtuelles… sans compter les sites marchands ciblés sur des biens de consommation courants, comme les vêtements (Vinted, BazarChic…), et notamment pour les enfants (Patatam, RoseIndigo…).

Enfin, utiliser les coupons de réduction et les cartes de fidélité des magasins est également un bon réflexe. Toutefois, mieux vaut veiller à ce que ces dernières ne soient pas couplées à un crédit à la consommation. Une autre bonne habitude à prendre: jeter un œil sur les produits placés en bas des rayons, souvent moins coûteux. Enfin, rester attentif aux offres spéciales et aux promotions saisonnières, pour acheter son linge de maison ou sa literie, par exemple. Anticiper les cadeaux, enfin, en profitant des bonnes affaires plus sereinement tout au long de l’année.