Réductions d'impôt et crédits d'impôt: avantages et différences

Réductions d'impôt et crédits d'impôts n'impliquent pas les mêmes avantages.

Certaines dépenses payées dans l'année vous ouvrent droit à une réduction d'impôt, d'autres vous ouvrent droit à un crédit d'impôt. Pour les ménages faiblement imposés, les secondes sont plus avantageuses que les premières car les crédits d'impôt sont remboursés par l'administration fiscale lorsque leur montant dépasse l'impôt à payer. Les réductions d'impôt, elles, ne sont pas remboursables.

Sommaire:

Des solutions pour réduire vos impôts

Comment sont imputés les réductions d'impôt et crédits d'impôt

Pour aider les contribuables à supporter certaines dépenses d'ordre familial ou personnel, pour les encourager à soutenir certaines causes d'intérêt général et pour les inciter à réaliser certains investissements, l'Etat a créé une vingtaine de réductions d'impôt et de crédits d'impôt. Ces avantages fiscaux permettent de réduire le montant de votre impôt sur le revenu en toute légalité.

Par exemple, vous avez droit à un crédit d'impôt de 50 % si vous faites garder vos enfants hors de votre domicile ou si vous employez une femme de ménage, à un crédit d'impôt de 25 % si vous faites un séjour en Ehpad, à une réduction d'impôt de 12 % à 21 % si vous faites un investissement locatif dans le cadre du dispositif Pinel, à une réduction d'impôt de 66 % ou de 75 % si vous faites un don à une œuvre...

Le plus souvent, le bénéfice de ces avantages nécessite de respecter des conditions strictes. De plus, leur montant est toujours limité. Par exemple, la réduction d'impôt Pinel vous impose d'investir en «zone tendue», de vous engager à louer le logement acquis dans certaines conditions pendant 6, 9 ou 12 ans, et son montant est plafonné à 36 000 € étalés sur 6 ans, à 54 000 € étalés sur 9 ans ou à 63 000 € étalés sur 12 ans.

Bon à savoir La plupart des réductions et crédits d'impôt sont soumis au plafonnement global des «niches fiscales». Ce mécanisme consiste à limiter le montant total des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier chaque année à 10 000 € par foyer (18 000 € pour certains avantages). Si vos réductions et crédits d'impôt dépassent ce montant, l'excédent est perdu (sauf pour la réduction d'impôt PME). Par exception, certains avantages échappent à ce plafonnement. C'est notamment le cas des réductions d'impôt pour don et pour séjour en Ehpad.

Comment sont imputés les réductions d'impôt et crédits d'impôt

Vous devez inscrire vos dépenses défiscalisantes payées dans l'année dans votre déclaration de revenus à remplir en début d'année suivante, pour permettre à l'administration fiscale de calculer les avantages fiscaux à vous accorder. L'administration fiscale commence par imputer vos réductions d'impôt sur l'impôt brut de votre foyer fiscal, puis elle impute vos crédits d'impôt.

Lorsque vos réductions d'impôt dépassent votre impôt brut, elles s'imputent sur celui-ci uniquement à hauteur de son montant. L'excédent est perdu. Il n'est pas reportable sur vos impôts des années suivantes (sauf exceptions). En revanche, lorsque vos crédits d'impôt dépassent votre impôt brut, éventuellement diminué de vos réductions d'impôt, l'excédent vous est remboursé par l'administration fiscale (sauf si la somme à vous restituer est inférieure à 8 €).

Cette différence de traitement est destinée à permettre à tous les contribuables, y compris ceux qui ne sont pas imposables ou qui sont faiblement imposés, de profiter intégralement de leurs crédits d'impôt. Par contre, les réductions d'impôt profitent «à plein» uniquement aux contribuables dont l'impôt brut est suffisamment élevé pour les absorber en totalité. Les contribuables pas ou peu imposés ont donc intérêt à privilégier les dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt à celles ouvrant droit à une réduction d'impôt.

