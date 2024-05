Baisse des taux à venir: faut-il réallouer votre épargne?

Les produits réglementés revêtent de nouveaux atouts en 2024

Sommaire:

Une stratégie d’épargne soumise aux fluctuations des taux d’intérêt

Où placer votre argent en 2024?

Depuis juillet 2022, la Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs de manière continue pour lutter contre l’inflation. Cette tendance s’est répercutée sur l’ensemble de l’économie. La hausse conséquente des taux de crédit a pesé sur les ménages. Dans le même temps, l’inversion des taux a offert de nouvelles opportunités aux épargnants. Elle a remis en lumière des placements sûrs, auparavant délaissés car jugés trop peu rentables.

L’inflation semble désormais maîtrisée. La politique restrictive de la BCE devrait donc s’assouplir. «Après 5,7% en 2023, l’inflation devrait reculer pour atteindre en moyenne 2,5% en 2024, puis 1,7% en 2025 et 2026. En glissement sur un an, elle avoisinerait 2% d’ici fin 2024, selon les prévisions de la Banque de France. Les taux directeurs devraient être abaissés dès le mois de juin dans la zone euro. Placer son argent peut être complexe dans les périodes de renversement de tendance. Les épargnants doivent s’adapter au nouveau paysage.

Les livrets réglementés

Les investisseurs ont intérêt à continuer de profiter des produits offrant des rendements attrayants avant la baisse des taux directeurs. Il est judicieux de flécher une partie de votre épargne sur des placements sécurisés, liquides et exonérés d’impôt. La rémunération du Livret A est fixée à 3% jusqu’au 1er février 2025. Avec la décélération de l’inflation (2,4% en mars 2024), le produit d’épargne préféré des Français retrouve un rendement réel positif. C’est également le cas du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), dont le taux est calqué sur celui du Livret A. Les épargnants aux revenus modestes, éligibles au Livret d’épargne populaire (LEP), ont intérêt à l’alimenter en priorité. Même avec un taux abaissé de 6% à 5%, il demeure de loin le plus rémunérateur des placements garantis.

Les produits à revenus fixes

Il est encore possible de profiter des rendements attractifs offerts par les produits comme les comptes à terme, les bons de caisse, les obligations en direct ou les fonds obligataires datés/à échéance. Ces derniers ont été dopés par la hausse des taux d’intérêt depuis deux ans. Leur niveau actuel constitue un plafond. En effet, les banques vont être amenés à les réduire prochainement pour anticiper la baisse des taux directeurs. Les investisseurs pouvant se permettre de bloquer leur épargne quelques années peuvent se tourner vers l’un de ces placements. Leur grand avantage est d’offrir un taux fixe , quelle que soit l’évolution du marché dans les prochaines années.

Assurance-vie: les fonds en euros plus attractifs

Les fonds en euros ont été délaissés au cours des dernières années au profit de supports diversifiés en unités de compte, plus risqués mais plus rémunérateurs à long terme. Ils redeviennent attractifs sous l’effet de la hausse des taux obligataires. Leur rentabilité moyenne est passée de 1,3% en 2021 à 1,9% en 2022 puis 2,5% en 2023. Le fonds en euros s’impose de nouveau comme un choix d’investissement judicieux dans une vision patrimoniale de moyen à long terme. Il constitue une enveloppe sécurisée, pouvant être alimentée sans limite de montant et dont le capital est garanti par l’assureur.

Les épargnants doivent toutefois faire preuve de prudence et se montrer sélectifs. En effet, la rentabilité moyenne des fonds en euros masque des disparités importantes entre les contrats. Par ailleurs, il existe de nombreuses déclinaisons: fonds classiques, fonds mutualistes, fonds dynamiques… Il est essentiel d’identifier le fonctionnement, les frais et l’historique de performances des fonds visés.