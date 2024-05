Private Equity : Comment investir dans les solutions de demain ?

ODDO BHF AM

Comment investir dans l'univers des sociétés non cotées qui financent des solutions pour répondre aux enjeux de demain? C'est l'objet du FCPR ODDO BHF Invest for Tomorrow dont l'objectif est d'investir sur plusieurs thématiques comme le stockage de l‘énergie et le traitement de l‘eau.

COMMENT DÉCRIRE LE FONDS EN QUELQUES MOTS ?

Le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow investit dans l'univers des sociétés non cotées qui financent des solutions pour répondre aux enjeux de demain. La stratégie vise à soutenir l'évolution des modèles économiques et des systèmes de production, que ce soit directement ou via des fonds.

Notre ambition est d'accompagner des thématiques que nous considérons comme porteuses, et d'investir globalement, principalement sur des entreprises de taille intermédiaire qui pourraient constituer les leaders de demain.

Au minimum, l'objectif est d'investir 90 % des investissements du portefeuille sur plusieurs thématiques parmi lesquelles, le stockage de l‘énergie et le traitement de l‘eau.

QUELLE EST LA THÈSE D'INVESTISSEMENT DU FONDS ?

Le fonds cible un large éventail de thèmes dans les domaines qui contribuent à favoriser les solutions de demain. Les entreprises qui fournissent des biens et des services dans ces domaines bénéficient potentiellement d‘un macro-environnement solide et ont des perspectives de croissance supérieures à celles de l‘économie dans son ensemble.

Selon nos analyses, de multiples opportunités d‘investissement devraient apparaître sur des thèmes qui vont bien au-delà des actifs liés aux innovations technologiques parmi lesquelles les logiciels et les services intelligents, la mobilité électrique, la technologie des villes connectées ainsi que l‘économie fonctionnelle.

QUELS TYPES DE SOCIÉTÉS RECHERCHEZ-VOUS ?

L‘univers d‘investissement est beaucoup plus vaste qu‘il n‘y paraît. Ainsi, il y a le développement et la transformation très rapide du secteur de l'énergie. Conjugué à un taux d‘électrification toujours plus élevé, il en résulte un écosystème d‘entreprises et d'opportunités en forte croissance à tous les niveaux de la chaîne de valeur.

Un échantillon des investissements réalisés par les équipes Private Assets au cours des trois dernières années peut donner un aperçu du type d‘opportunités recherchées par le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :