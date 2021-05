Dons "Coluche": soyez généreux tout en réduisant vos impôts

La crise n'empêche pas les Français de faire des dons

En dépit de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, les Français sont restés généreux en 2020. Selon la deuxième édition du Baromètre de la Solidarité réalisé par Ipsos pour la Fondation Apprentis d'Auteuil, le montant moyen des sommes versées par les ménages donateurs est passé de 300 euros en 2019 à 395 euros en 2020, soit une augmentation d'environ +31%. Au sein des foyers à hauts revenus (plus de 120.000 euros net par an), les dons ont atteint 2.463 euros en moyenne, contre 2.140 euros en 2019. Le relèvement du plafond des dons dits "Coluche" a-t-il pesé favorablement? Selon le baromètre, 62% des foyers aisés étaient au courant de cette mesure et près d'un tiers d'entre eux a déclaré qu'elle avait eu une incidence sur le montant de leur don. En revanche, les autres foyers étaient moins nombreux (39%) à en avoir pris connaissance. Au final, seulement 6% des ménages ont déclaré avoir augmenté le montant de leur don suite au relèvement du plafond. Pour 2021, la tendance reste favorable. Ainsi, 54% des Français disent avoir l'intention de réaliser un don. Tandis que la moitié des ménages aisés envisagent de donner davantage cette année. Ces derniers ne sont pourtant que 60% à savoir que le plafond des dons dits "Coluche" a été maintenu à 1.000 euros en 2021.