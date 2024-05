5 minutes pour maîtriser le lexique de l’investissement responsable

L’investissement responsable se décompose en plusieurs enjeux et plusieurs labels.

CAC 40 ESG : Indice boursier composé de 40 valeurs (entreprises) ayant démontré les meilleures pratiques d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG).

CSRD ou Corporate Sustainability Reporting Directive : C’est une directive européenne. Elle fixe de nouvelles normes et obligations en matière de publication d’informations extra-financières par les grandes entreprises européennes et les PME cotées.

ESG : Les critères ESG constituent les trois piliers de l’analyse extra-financière:

E pour Environnemental,

S pour Social,

G pour Gouvernance.

Ils sont utilisés pour évaluer les pratiques et la performance des entreprises en matière de développement durable, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Notation extra-financière : C’est une procédure d’évaluation d’un acteur économique, basée sur ses performances extra-financières (c’est-à-dire en fonction des critères ESG).

Greenwashing (en français «écoblanchiment»): Utilisation fallacieuse d’arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques, dans des opérations de marketing ou de communication.

ISR : Investissement Socialement Responsable. L’ISR consiste à prendre en compte les critères ESG dans les décisions d’investissement (à l’échelle d’une société ou d’un investisseur particulier, par exemple), en les combinant avec les critères financiers traditionnels.

Impact Investing : Investissement ayant un impact social et environnemental mesurable, en plus du rendement financier attendu. La notion «d’impact» fait référence aux objectifs de l’investissement dans le secteur environnemental et/ou social.

Label : Il existe trois labels français en matière de finance durable:

Le label ISR: ce label a été créé et soutenu par le ministère des Finances. Quand il est attribué à un fonds, les investisseurs ont plusieurs garanties: le fonds développe une méthodologie d'évaluation des acteurs financiers sur la base des critères ESG, et il les intègre dans sa politique d'investissement,

- Le label Finansol: il concerne et qualifie exclusivement les produits d’épargne solidaire,

Le label Greenfin: ce label créé par le ministère de l’Environnement garantit que les investissements labélisés soutiennent la transition écologique et énergétique. Il exclut les fonds investissant dans des entreprises du secteur nucléaire et des énergies fossiles.

Obligations durables : Créances destinées à financer des projets environnementaux (green bonds) ou sociaux (social bonds).

ODD ou Objectifs de développement durable : 17 objectifs établis par les États membres de l’ONU en vue d’établir un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité. Parmi eux: éradication de la pauvreté et de la faim, santé et bien-être, égalité entre les sexes, lutte contre le changement climatique…

PRI ou Principes pour l’Investissement Responsable : Ces 6 principes ont été développés par des investisseurs sous la conduite des Nations Unies. Ils proposent un éventail d’actions possibles pour incorporer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les pratiques d’investissement. Il s’agit de la principale initiative mondiale dédiée à l’investissement responsable.

RSE ou Responsabilité sociale des entreprises: Prise en compte du développement durable et des enjeux sociétaux dans la stratégie d’une entreprise.

Say on climate : Résolution soumise au vote lors d’une assemblée générale. Elle vise à recueillir l’avis des actionnaires sur la stratégie climatique de l’entreprise et/ou sa mise en œuvre.

SFDR ou Sustainable Finance Disclosure Regulation: Ce règlement européen renforce les obligations de transparence concernant les critères ESG d’un placement. Tous les acteurs qui commercialisent ou conseillent des produits financiers au sein de l’UE sont tenus de publier des informations relatives à leur durabilité.

Taxonomie européenne : Classification des activités économiques considérées comme durables. La taxonomie européenne a été mise en place par l’Union européenne pour harmoniser les critères entre les États membres et établir une définition commune.