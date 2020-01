Comprendre sa fiche de paie, pas à pas

Delpixel/Shutterstock / Delpixel

Au moment du versement de votre rémunération, votre employeur vous remet une fiche de paie. Si sa forme peut varier, elle est obligatoirement organisée par rubriques reprenant vos éléments de salaire, toutes les cotisations sociales et le montant de votre Impôt sur le Revenu prélevé à la source. La présentation du bulletin de salaire a été simplifiée le 1er janvier 2018.

Bulletin de salaire: l'employeur, l'employé et le cadre du travail

Une fiche de paie contient une multitude d'informations obligatoires, souvent placées en tête du bulletin:

- La raison sociale de votre employeur, son adresse postale, son identifiant à 14 chiffres (SIRET) et son activité (code NAF ou APE).

- Les coordonnées postales de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) dont dépend l'entreprise.

- Votre nom, votre adresse postale, votre emploi, la classification de votre emploi, votre date d'entrée dans l'effectif de l'entreprise et votre numéro au sein de l'entreprise (matricule).

- Le nom de la Convention Collective appliquée au sein de l'entreprise.

- Le nombre de jours de congés payés dont vous avez bénéficié, le nombre de congés payés vous restant à prendre et le nombre de journées de repos acquises et à prendre dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail (RTT).

- La période couverte par le bulletin de salaire.

Comment retrouver le salaire Net à partir du salaire de Base?

Le Salaire de Base est l'élément de départ de tout bulletin de paie. Il s'agit de votre rémunération perçue en tant que salarié au titre de votre contrat de travail. Le Salaire Brut est l'addition de votre Salaire de Base et des primes et heures supplémentaires versées.

Partant de là, les cotisations sociales (santé dont complémentaire santé obligatoire, accidents du travail, maladies professionnelles, retraite, famille, assurance chômage) sont établies. Les taux de cotisation varient selon le montant du salaire, le branche d'activité, la Convention Collective en vigueur ou encore certaines spécificités propres à votre situation. Un distinction est faite entre la part salariale et la part employeur et également, pour la Contribution Sociale Généralisée (CSG), entre la part non-imposable à l'Impôt sur le Revenu et celle qui l'est. La somme des cotisations sociales est rapportée à la rubrique Total des Cotisations et Contributions.

La différence entre le montant du Salaire Brut et celui du Total des Cotisations vous permet de calculer votre Salaire Net à Payer Avant Impôt. Ce montant sert de base de calcul pour l'Impôt sur le Revenu.

A savoir: vos avantages en nature sont également rapportés sur votre bulletin de salaire. Par exemple, la part à payer par le salarié sur ses titres repas vient réduire votre Salaire Net à Payer Avant Impôt. A l'inverse, le paiement d'une indemnité de transport l'augmente.

Dans le cadre du paiement à la source de l'Impôt sur le Revenu, son montant, calculé sur le taux rappelé sur votre bulletin de salaire, est établi. Par la suite, le montant de l'impôt dû est soustrait du Salaire Net à Payer Avant Impôt pour obtenir le Salaire Net à Payer. Cette somme vous est versée par votre employeur soit par chèque, soit par virement.

Un bulletin de salaire est formalisé. Il contient de nombreuses informations sur votre statut et sur votre entreprise. Pas à pas, en partant du Salaire de Base, les cotisations sociales, les avantages en nature et l'Impôt sur le Revenu sont pris en compte pour obtenir le Salaire Net à Payer.