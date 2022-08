L'essentiel de la semaine: beau temps sur la collecte en assurance-vie, la saison des réceptions d'avis d'imposition pour 2022 est ouverte ! Le développement durable s'invite chez les conseillers financiers, Payez en chèques vacances aux péages

(Crédits photo : Wikimedia Commons - Raimond Spekking )

Les cotisations en assurance-vie ont décroché leur plus haut niveau depuis 2010 au cours du premier semestre 2022. Les avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021 sont mis à disposition des contribuables au cours du mois d'août 2022. L'inflation a atteint un nouveau record dans la zone euro en juillet 2022, à 8,9% sur un an. Depuis le 2 août 2022, les conseillers financiers doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière d'investissement durable. L'indice de référence des loyers progresse de 3,60% au deuxième trimestre 2022. L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de régulation de la publicité professionnelle (ARPP) cherchent à encadrer les pratiques des influenceurs financiers sur les réseaux sociaux. Les automobilistes payant leurs péages en chèques-vacances bénéficient d'un crédit de 10% de la somme dépensée.

Sommaire:

Assurance-vie: les cotisations semestrielles au plus haut depuis 2010

Impôts 2022: mise à disposition des avis d'imposition

Inflation: nouveau record en juillet dans la zone euro

Placements: ce qui change en matière de développement durable

Indice de référence des loyers: hausse de 3,60% au deuxième trimestre 2022

Investissement: vers l'encadrement des pratiques des influenceurs

Péages: un avantage pour les paiements en chèques-vacances

Assurance-vie: les cotisations semestrielles au plus haut depuis 2010

Les cotisations en assurance-vie ont atteint au cours du premier semestre 2022 un niveau sans précédent depuis 2010, à 76,4 milliards d'euros, selon les chiffres publiés par la fédération France Assureurs. Ce record est surtout porté par les cotisations en unités de compte (UC), à 31,5 milliards d'euros, en hausse de 8% par rapport au premier semestre 2021. La part des cotisations en UC continue de progresser: elle s'est établie à 42% sur le mois de juin 2022 et à 41% sur l'ensemble du premier semestre 2022, contre 39% en 2021. «L'assurance-vie, qui a maintes fois prouvé sa solidité, confirme donc une nouvelle fois son attractivité», a commenté Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

Impôts 2022: mise à disposition des avis d'imposition

Les avis d'imposition faisant suite à la déclaration des revenus de 2021 sont mis à disposition des contribuables dans leur espace personnel du site impots.gouv.fr d'ici la fin du mois d'août 2022. La date de réception de l'avis dépend de la situation du contribuable. Selon la Direction générale des finances publiques, 14,2 millions de foyers fiscaux n'ont rien à faire, 10,7 millions de foyers fiscaux ont un reste à payer pour un total de 22,5 milliards d'euros et 13,7 millions de foyers fiscaux bénéficient d'un remboursement pour un montant de 11,5 milliards d'euros. En cas d'erreur dans le calcul de l'impôt, il est possible de déposer une réclamation via la messagerie sécurisée du site des impôts.

Inflation: nouveau record en juillet dans la zone euro

Les prix à la consommation ont augmenté de 8,9% sur un an au mois de juillet 2022 dans la zone euro, contre 8,6% en juin 2022, selon les données d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne (UE). Cette inflation est alimentée par la forte hausse des prix de l'énergie (39,7%), de ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (9,8%) et de ceux des biens industriels hors énergie (4,5%) dans le contexte de la guerre en Ukraine. Parmi les dix-neuf pays de la zone euro, la plus faible inflation a été enregistrée à Malte (6,5%) et France (6,8%), tandis que la plus forte concerne les pays baltes, avec 22,7% en Estonie et 21% en Lettonie.

Placements: ce qui change en matière de développement durable

Depuis le 2 août 2022, les conseillers financiers doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière d' investissement durable , appelés «préférences de durabilité», indique l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette obligation concerne tous les conseillers bancaires et s'appliquera aussi aux conseillers en gestion de patrimoine disposant du statut de conseiller en investissements financiers (CIF) à partir du 1er janvier 2023. «S'intéresser à la durabilité d'un placement financier, c'est porter de l'attention à ses conséquences environnementales, sociales, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption», explique l'AMF.

Indice de référence des loyers: hausse de 3,60% au deuxième trimestre 2022

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié l' indice de référence des loyers (IRL) pour le second trimestre 2022, le fixant à 135,84, soit une hausse annuelle de 3,60%. Le loyer peut être augmenté de ce pourcentage par le propriétaire si le contrat de bail prévoit une clause de révision annuelle. Toutefois, le projet de loi pour la protection du pouvoir d'achat actuellement en discussion au Parlement prévoit de plafonner la hausse des loyer s à 3,5% à compter du mois d'octobre 2022 et ce, pendant un an. Depuis la loi Alur de 2014, le propriétaire doit avertir le locataire qu'il prévoit de réviser le loyer. La révision prend alors effet le jour de la demande.

Investissement: vers l'encadrement des pratiques des influenceurs

Face à la multiplication des influenceurs financiers sur les réseaux sociaux , l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de régulation de la publicité professionnelle (ARPP) vont mettre en place un certificat de l'influence responsable dédié au secteur financier. Il s'agira de former les influenceurs aux bonnes pratiques en matière de produits financiers et d'investissement, notamment sur les actifs numériques , ainsi qu'aux réglementations auxquelles ils sont soumis en termes de recommandations d'investissement et de risques de conflit d'intérêts. Une fois la certification accordée, les régulateurs effectueront un suivi des influenceurs certifiés.

Péages: un avantage pour les paiements en chèques-vacances

Pour donner suite à une demande du ministère des Transports, plusieurs sociétés d'autoroutes (Sanef, Vinci, APRR et AREA) ont accepté d'accorder un crédit de 10% aux automobilistes payant le péage avec des chèques-vacances. Pour ce faire, les chèques-vacances doivent être crédités en ligne sur le badge de télépéage concerné entre le 14 juillet et le 15 septembre 2022: 10% de la somme dépensée pour payer le péage seront ensuite recrédités sur le badge pour être utilisés de façon illimitée dans le temps, précise le site service-public.fr. Ce coup de pouce intervient dans un contexte de forte hausse des carburants et de l'augmentation de 2% des prix des péages en février 2022.