Électricité verte: comment bien choisir son fournisseur?

Les contrats d’électricité verte pour un meilleur respect de l’environnement crédit photo : GettyImages

Enercoop, Plüm Energie, ekWateur… l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie en 2007 a entraîné la multiplication des fournisseurs d’électricité verte. Si cette multitude d’acteurs permet aux consommateurs de bénéficier de tarifs compétitifs, elle complique également la recherche de la meilleure offre. Qu’appelle-t-on électricité verte ? Quels critères prendre en compte pour faire votre choix ? Quel impact sur votre facture ?

Sommaire:

Sommaire

Qu’est-ce que «l’électricité verte»?

Qu’est-ce qu’un fournisseur d’électricité verte?

Électricité verte: certains fournisseurs sont considérés comme «plus verts»

Le label VertVolt, garant d’une électricité verte «engagée»

Quels critères regarder pour choisir son fournisseur d’électricité verte?

Électricité verte: quel impact sur la facture?

Qu’est-ce que «l’électricité verte»?

L’électricité verte est produite à partir de sources d’énergies renouvelables, en opposition aux énergies fossiles. Ces sources d’énergies sont multiples: éolienne, solaire, hydraulique, biomasse, géothermique, houlomotrice, marémotrice… Selon RTE (Réseau de Transport d’Electricité), en 2020, l’électricité verte représentait 23,4% de l’électricité totale consommée par les Français.

Qu’est-ce qu’un fournisseur d’électricité verte?

Une vingtaine de fournisseurs se partagent actuellement le marché de l’électricité. Une offre de fourniture d’électricité est parfois appelée «électricité verte». C’est le cas quand le fournisseur peut garantir l’injection sur le réseau d’une quantité d’électricité d’origine renouvelable équivalente à celle consommée par ses clients.

Le mécanisme de certification s’effectue via un outil de traçabilité européen appelé «Garanties d’Origine» (GO). Concrètement, les Garanties d’Origine sont des certificats électroniques délivrés aux producteurs proportionnellement à la quantité d’électricité provenant de sources renouvelables. L’entreprise Powernext (organisme indépendant désigné par l’État) assure la délivrance, le transfert et l’utilisation des GO au Registre National des Garanties d’Origine.

Il est techniquement impossible de savoir si l’électricité consommée est véritablement verte. En effet, celle-ci est distribuée dans les foyers en fonction des contraintes des réseaux de production, de distribution et de transport et ce, quel que soit le fournisseur choisi. L’électricité contient donc peu ou prou le même pourcentage d’énergie d’origine renouvelable en tout point du réseau. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne a mis en place un système d’équivalence basée sur la Garantie d’Origine: 1 MWh d’électricité = 1 Garantie d’Origine. Les fournisseurs peuvent acheter l’électricité et la garantie au même producteur, ou acquérir les deux séparément. Il est donc possible de proposer une électricité «verte» issue d’énergies non renouvelables en achetant des Garanties d’Origine auprès d’un producteur vert en Europe.

Électricité verte: certains fournisseurs sont considérés comme «plus verts»

Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), il existe deux types d’offres d’électricité verte:

L’offre standard: l’achat de l’électricité et des Garanties d’Origine se fait séparément par le fournisseur d’électricité. Les GO équivalentes à la consommation de ses clients proviennent de France ou de l’UE. Ces fournisseurs (TotalEnergie, Eni, Engie) proposent généralement des offres vertes en parallèle d’offres d’électricité traditionnelles.

L’offre premium: le fournisseur choisit de vendre uniquement de l’électricité verte, acquise auprès de producteurs français d’énergies renouvelables. Ces offres ont pour principe de mieux rémunérer les petits producteurs grâce à des contrats de long terme pour pérenniser les installations de production d‘électricité issues de ressources renouvelables. Elles sont proposées par Enercoop, ekWateur, ilek ou encore Énergie d’ici.

Le label VertVolt, garant d’une électricité verte «engagée»

Comme évoqué plus haut, toutes les offres d’électricité dites «vertes» ne garantissent pas que l’électricité achetée provienne d’énergies renouvelables. L’Ademe a donc créé un label pour apporter davantage de transparence aux consommateurs en distinguant les offres d’électricité verte réellement engagées.

Le label délivré par l’Ademe comporte deux niveaux d’engagement du fournisseur d’électricité verte:

«Engagé»: le fournisseur achète une quantité d’électricité équivalente à celle vendue à des producteurs d’énergies renouvelables en France, en plus des certificats «Garanties d’Origine».

«Très engagé»: le fournisseur d’énergie achète autant d’énergie renouvelable en France qu’il vend d’électricité, et au moins 25% de cette électricité provient d’installations récentes mises en place par des collectivités territoriales avec une gouvernance partagée ou par d’autres acteurs, mais sans soutien public.

En souscrivant à ce type d’offre, «les consommateurs apportent une contribution plus significative au développement des installations d’énergie renouvelable en France» explique Brice Arnaud, qui a copiloté le groupe de travail de l’Ademe visant à définir les critères du label Vertvolt. VertVolt impose également aux fournisseurs de préciser la provenance de l’électricité commercialisée (technologie et région de production), le recours ou non au nucléaire, ou encore la proportion de clients ayant souscrit à une offre labellisée. Les fournisseurs sont par ailleurs tenus de mettre en place des mesures pour sensibiliser les consommateurs aux économies d’énergie.

Les tarifs de l’électricité en hausse depuis 2011 La flambée des prix de l’énergie est au cœur des discussions sur le pouvoir d’achat des Français. En effet, le prix de l’électricité évolue deux fois par an en France, et il est en hausse depuis plus de 10 ans. Entre 2011 et 2022, le prix du kWh est passé de 0,1168 euro à 0,1740 euro (pour un compteur 6 kVA en option base), et l’abonnement de 82 euros à 137 euros. Par ailleurs, 2013 et 2019 ont été des années noires, avec une augmentation respective de 5% et 7,1%. Cette tendance n’est malheureusement pas amenée à s’inverser. En 2020, les tarifs ont progressé une première fois de 2,4% en février, puis de 1,54% en août. L’année suivante, la hausse s’est établie à 2,1%. En février 2022, le prix de l’électricité a bondi de 4%, même si la hausse a été contenue par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement.

Quels critères regarder pour choisir son fournisseur d’électricité verte?

Vous aimeriez souscrire un contrat d’énergie plus respectueux de l’environnement, mais vous hésitez face à la multitude d’offres? Il est recommandé de commencer par consulter les comparateurs en ligne pour faciliter votre choix. En quelques minutes, vous accédez aux offres des fournisseurs verts les mieux adaptées à vos besoins:

Le comparateur du Médiateur national de l’énergie, une autorité publique indépendante, est disponible sur https://comparateur.energie-info.fr.

L’ONG Greenpeace réalise chaque année un classement des fournisseurs d’électricité «vraiment verts»: https://www.guide-electricite-verte.fr/.

Avant de vous engager, différentes informations sont à lire avec attention:

Le tarif de l’abonnement.

Le tarif du kWh (kilowattheure) et au type de tarif (indexé, fixe).

Le type de producteur à l’origine de l’électricité.

Les avis et commentaires déposés sur des sites indépendants. Ils vous renseigneront notamment sur la qualité du service client.

Électricité verte: quel impact sur la facture?

Contrairement à une idée reçue, le coût d’un contrat d’électricité verte n’est pas toujours supérieur à celui d’une offre traditionnelle. Le marché s’est beaucoup développé ces dernières années et la multiplication du nombre de fournisseurs a logiquement tiré les prix vers le bas. Certains fournisseurs d’électricité verte sont désormais en mesure de proposer des prix très compétitifs comparés à l’offre réglementée d’EDF (tarif bleu).

C’est le cas notamment chez Planète OUI (récemment racheté par Mint Énergie), dont l’abonnement à la formule Éco est inférieur de 20% (hors taxes) à celui du tarif réglementé. Ce prix tient à des coûts fixes inférieurs à ceux d’une entreprise comme EDF, mais aussi à une volonté de réduire l’abonnement plutôt que le prix au kWh pour ne pas inciter à la consommation d’énergie. «Pour les clients, il peut être intéressant de ne pas aller au fournisseur le moins cher, mais à celui qui vous aidera à réduire vos consommations, et donc vos factures», explique Benjamin Poirier, directeur marketing. Une stratégie partagée par son concurrent Plüm Energie, qui met l’accent sur les économies d’énergie en récompensant les baisses de consommation via une cagnotte. En moyenne, le fournisseur observe une baisse de 10% de la consommation chez ses clients, dont la cagnotte peut dépasser 100 euros.