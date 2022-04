Les 6 arnaques sur internet dont sont victimes les adolescents

Les arnaqueurs n’hésitent pas à envoyer directement des messages privés sur les réseaux sociaux, comme Instagram et Facebook crédit photo : GettyImages

Infos chocs sur des influenceurs, produits de luxe au rabais, fausses offres d’emploi… Internet et les réseaux sociaux regorgent d’arnaques spécialement conçues pour appâter les adolescents. Certaines escroqueries plus fréquentes peuvent être évitées avec quelques bons réflexes.

Sommaire:

Les adolescents, cibles d’arnaques en ligne et sur les réseaux sociaux

Arnaque n°1: les titres chocs impliquant des influenceurs sur les réseaux sociaux

Arnaque n°2: les produits de luxe à prix réduits sur des faux sites d’e-commerce

Arnaque n°3: les concours et loteries directement dans la messagerie privée

Arnaque n°4: de vrais-faux amis appelant à l’aide

Arnaque n°5: des offres d’emploi frauduleuses

Arnaque n°6: l’arnaque… au cœur

Les adolescents, cibles d’arnaques en ligne et sur les réseaux sociaux

Les adolescents ont beau être des technophiles ultra-connectés, ils manquent souvent d’expérience pour identifier les arnaques qui pullulent sur Internet ou les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook en tête. Vulnérables, les jeunes représentent des proies idéales pour les cyberfraudeurs et ces derniers ciblent spécifiquement leurs centres d’intérêt pour les attirer dans leurs pièges.

Les fraudeurs s‘immiscent dans les désirs et ou les préoccupations des plus jeunes pour leur soutirer soit de l’argent, soit des données personnelles. Quelques exemples de points d’entrée pour les arnaqueurs surfant sur la sensibilité des adolescents ou des jeunes adultes:

Les influenceurs préférés des ados sur les réseaux sociaux.

Les jeunes en quête de petits boulots rémunérateurs.

Les sites ou applications de rencontres…

Arnaque n°1: les titres chocs impliquant des influenceurs sur les réseaux sociaux

Résister à un titre volontairement accrocheur est très difficile pour un adulte, même averti. Pour un adolescent, résister à la tentation du clic facile sur une “info choc” est presque mission impossible. La difficulté est accentuée si le lien proposé s’insère dans le fil d’actualité de son réseau social préféré et s’il apparaît comme largement consulté par d’autres utilisateurs.

Rusés, les hackers surfent sur la vague de l’actualité pour attirer l’attention de leur proie: influenceur médiatisé, propos polémiques de personnalités, nouvelles marques très tendance… Ils usent de stratagèmes bien rodés d’incitation au clic avec des informations partiellement, voire totalement fausses.

Pour un YouTubeur aux millions d’abonnés comme Squeezie ou pour une Instagrameuse comme Lena Situations, l’attirance est forte. Or, le risque d’être dirigé vers un site comportant un logiciel malveillant est très fréquent. Les escrocs contaminent à partir d’un simple clic parfois l’appareil utilisé. Ordinateur, tablette ou mobile, rien n’y échappe. Ils bloquent ou aspirent des informations sensibles, comme des coordonnées bancaires ou autres documents administratifs pour, par exemple, ouvrir des comptes bancaires en usurpant l’identité de la personne escroquée.

Conseil utilisateur La seule manière de se prémunir contre ces arnaques réside dans la prévention sur les sources. Pensez à bien vérifier l’origine de la source avant de cliquer sur un contenu.

Arnaque n°2: les produits de luxe à prix réduits sur des faux sites d’e-commerce

Les faux produits de luxe à prix cassés représentent une autre arnaque très répandue sur les réseaux sociaux. Une paire de sneakers Air Jordan en édition limitée, des escarpins Christian Louboutin avec 70% de remise, un polo Ralph Lauren en déstockage… les escrocs ne manquent pas d’imagination. Ils affichent des publicités plus vraies que nature sur les réseaux sociaux et renvoient vers de faux sites Internet où ils proposent des produits soit contrefaits, soit purement et simplement inexistants.

Lorsque l’affaire est trop juteuse, il existe un gros risque de ne rien recevoir ou de découvrir une vague réplique du produit commandé en ouvrant son paquet. Une arnaque courante consiste à vendre des reproductions dans un format très très miniature… la surprise peut être de taille!

Comment reconnaître un site Internet frauduleux? Après ces vérifications assez simples, lisez les mentions légales. Elles sont obligatoires et le nom, la forme, la langue, le lieu doivent être cohérents. Enfin, une simple requête sur “le nom de domaine du site + le mot arnaque” sur un moteur de recherche peut rapidement faciliter l’identification en cas de doute. Ces premières étapes de contrôle ne suffisent pas toujours et les escrocs redoublent d’efforts pour résoudre ces failles identifiables. Par conséquent, prenez le temps de regarder avec attention la zone de contacts. Lorsqu’ils sont présentés, essayez d’appeler le numéro de téléphone ou d’envoyer un courriel. Si l’un ou l’autre n’est pas attribué, le site est probablement frauduleux. Pour démasquer un site Internet frauduleux, il suffit parfois de prendre quelques minutes. Commencez par vérifier l’adresse URL du site. Pour un achat sécurisé, outre le nom et sa pertinence, elle doit commencer “https://” (http suivi d’un “s”). Les fautes d’orthographe peuvent également être un indicateur clé à prendre en compte, comme les mauvaises traductions rendant des descriptifs peu compréhensibles. Parfois, le logo même de la marque contrefaite est mal présenté et permet de détecter la tromperie.

Arnaque n°3: les concours et loteries directement dans la messagerie privée

Encore plus pernicieux, les escrocs visent les adolescents en leur envoyant directement des messages privés (les “MP”) sur Instagram, par exemple, où les utilisateurs ne sont pas obligés de se suivre mutuellement pour échanger via la messagerie.

Les messages envoyés proposent des liens vers des concours ou des loteries permettant de gagner des lots très attractifs (iPhone, AirPods…). Il suffit d’appeler un numéro de téléphone pour obtenir un cadeau miraculeusement gagné. Cependant, la plupart du temps, ce numéro est surtaxé et le lot n’arrivera jamais. Pour mieux tromper les jeunes, ces messages sont parfois envoyés à partir de la reproduction de comptes Instagram ou Snapchat d’influenceurs de marques très connues ou de plateformes d’e-commerce.

Conseil utilisateur Pensez à bloquer les expéditeurs à l’origine d’offres trop alléchantes pour être vraies. Une déclaration en spam ou quelques secondes dans les paramètres de votre messagerie suffisent.

Arnaque n°4: de vrais-faux amis appelant à l’aide

Les fraudeurs n’usurpent pas seulement l’identité des stars ou des grandes marques internationales pour manœuvrer. À partir d’un simple clic malintentionné sur un mail, ils récupèrent votre carnet d’adresses et/ou clonent des comptes d’utilisateurs ordinaires sur Instagram. La stratégie de l’hameçonnage opère alors.

Cela commence par un message anodin appelant une réponse: “Hello, tu peux m’aider?” Puis le soi-disant ami explique que son téléphone est bloqué et demande d’envoyer un SMS pour obtenir un code d‘activation. Pour obtenir le fameux code, il faut commencer par fournir son numéro de téléphone et le nom de son opérateur. Dès lors, sans le savoir, la victime verse une somme d’argent à son arnaqueur, via une plateforme de paiement par textos. Elle est prélevée sans beaucoup de formalités directement sur sa facture téléphonique.

Conseil utilisateur Ne jamais fournir de données personnelles même lorsque l’on croit connaître son interlocuteur. En effet, dans quasiment 100% des cas, une arnaque se cache derrière ces demandes. Au moindre doute, et si vous vous inquiétez vraiment pour la personne vous sollicitant, essayez de le contacter par un autre moyen.

Arnaque n°5: des offres d’emploi frauduleuses

Pour pouvoir financer leurs envies, les jeunes cherchent des jobs temporaires et relativement souples: baby-sitting, services à la personne… Le salaire de ces petits boulots est souvent peu reluisant, alors quand des offres proposent un salaire mirobolant en travaillant de chez soi, la méfiance doit être au rendez-vous. L’idée de travailler à domicile peut être alléchante, surtout lorsque la rémunération promise est élevée sans exiger ni qualification ni expérience.

Même si l’annonce semble provenir d’un site comme Pôle emploi, Indeed, Wizbii ou LinkedIn, méfiez-vous. En effet, ces offres d’emploi semblent souvent réelles avec des fraudeurs qui parviennent à se faire passer pour de vrais recruteurs. Ils usurpent le nom d’une entreprise, son adresse, son numéro de Siret, voire le nom d’un cadre ou dirigeant de la société. L‘arnaque est palpable lorsque des coordonnées bancaires sont demandées avant même un entretien ou la signature d’un contrat de travail. Même si l’argument utilisé est le versement de votre salaire, méfiez-vous et faites les choses dans l’ordre.

À noter Des offres étudiantes proposent l’attribution de bourses d’études dans de grandes écoles ou universités. Cependant, elles exigent de l’étudiant le paiement de frais d’inscription avant de recevoir son aide financière. Cette contradiction reflète la parfaite arnaque!

Arnaque n°6: l’arnaque… au cœur

Il s’agit d’une des tromperies les plus immorales. Elles abusent les adolescents via les réseaux sociaux ou les plateformes de rencontres en ligne. La fourberie consiste à séduire le jeune en mal de tendresse, à gagner sa confiance, puis à lui soutirer de l’argent. L’arnaque peut prendre des proportions inimaginables, notamment lorsque l’escroc est parvenu à obtenir des photos osées de sa cible, et menace de les diffuser. Parfois, sans le savoir, les photos peuvent même se retrouver sur des sites Internet.