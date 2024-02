Pourquoi souscrire un contrat d’assurance-vie?

L’assurance-vie en euros rapporte aujourd’hui 2 à 3 fois plus que les livrets d’épargne réglementés. ( crédit photo : Krakenimages.com/Shutterstock / Krakenimages.com )

Sommaire:

1. Pour placer son épargne de précaution

2. Pour diversifier ses actifs

3. Pour transmettre à ses proches

L’assurance-vie est un produit d’épargne de long terme. Ceci dit, l’épargne investie est récupérable à tout moment et rien n’interdit de s’en servir pour faire fructifier des sommes sur une courte durée, des sommes. Dans ce cas, il est préférable de choisir un contrat sans frais sur versements (ils sont commercialisés essentiellement sur Internet), permettant de faire fructifier immédiatement 100% des fonds placés.

Le souscripteur désireux d’utiliser l’assurance-vie pour se constituer une épargne de précaution doit placer son argent sur le fonds en euros de son contrat. Ce fonds étant à capital garanti, l’épargnant ne court aucun risque de perte. De plus, son capital augmente régulièrement car les intérêts produits chaque année sont capitalisés et s’ajoutent au capital de départ, pour produire à leur tour des intérêts.

Bon à savoir Actuellement, l’assurance-vie en euros rapporte autant que les livrets d’épargne réglementés type livret A. En effet, le taux du livret A est passé à 3% en février 2023, alors que la rémunération d’une assurance-vie était en moyenne de 1,91% en 2022. Cependant, le livret A est plafonné à 22.950 euros. Avec des placements en unités de compte, l’assurance-vie en euros peut être plus performante. En outre, sa fiscalité décroît avec le temps.

2. Pour diversifier ses actifs

Les contrats d’assurance-vie multisupports offrent la possibilité d’investir plus ou moins largement sur les marchés financiers. Avec ces contrats, l’épargnant dispose:

Du fonds en euros,

De fonds en unités de compte adossés à des Sicav,

De Fonds communs de placement (FCP),

De diverses classes d’actifs (actions, obligations, immobilier…).

Il est ainsi possible de gérer librement un portefeuille de valeurs mobilières, en complément d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un compte-titres, dans un cadre fiscal privilégié.

Les contrats vendus sur Internet sont les plus diversifiés. Ils proposent tous un éventail de fonds de grande qualité permettant de répartir ses actifs dans divers secteurs économiques et géographiques. Cette multiplicité de choix peut permettre de diminuer les risques tout en augmentant la performance de son investissement.

Gestion libre ou pilotée Le choix d’un contrat multisupport à gestion libre est réservé aux épargnants les plus avertis. En effet, l’épargne placée sur les fonds en unités de compte n’est pas garantie comme celle placée sur les fonds en euros. Elle fluctue, à la hausse comme à la baisse, avec la valeur des fonds dans lesquels elle est investie. Il y a donc un risque de perte en capital. Les épargnants souhaitant diversifier leurs actifs en assurance-vie pour booster leurs performances, mais ne maîtrisant pas les ficelles de la Bourse, ont plutôt intérêt à déléguer la gestion de leurs actifs à des professionnels de la finance. Dans ce cas, ils optent pour un contrat offrant des options de gestion profilée.

3. Pour transmettre à ses proches

L’assurance-vie constitue un pilier de la transmission de patrimoine. Ses caractéristiques en font un instrument privilégié pour anticiper sa succession, en permettant de favoriser tel ou tel parent tout en échappant aux règles applicables en matière successorale. Elle peut notamment permettre de:

Gratifier un proche (conjoint, enfant…) plus largement que ce que la loi autorise,

Transmettre un patrimoine à un parent éloigné ou à un tiers qui ne fait pas partie de ses héritiers, dans des proportions supérieures à ce que permet la rédaction d’un testament.

Sur le plan civil, le capital-décès de l’assurance-vie n’est pas pris en compte pour calculer la part du patrimoine du défunt qui doit revenir à ses héritiers réservataires (enfants et conjoint). Sur le plan fiscal, le capital-décès de l’assurance-vie n’est pas soumis aux droits de succession: il est exonéré d’impôt à hauteur de 152.500 euros par bénéficiaire (intégralement si le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré, son partenaire de Pacs ou, sous conditions, ses frères et sœurs) et soumis à une taxation forfaitaire de 20% puis de 31,25% sur la fraction excédentaire.

L’assuré doit veiller à ne pas dépasser certaines limites, car l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour détourner les règles légales de la transmission patrimoniale. Première précaution: il ne doit pas exagérer ses versements sur son contrat. Dans le cas contraire, les héritiers réservataires s’estimant lésés peuvent demander en justice la réintégration des primes excessives dans sa succession, afin d’être rétablis dans leurs droits d’héritiers. Deuxième précaution: il a intérêt à alimenter son assurance-vie avant 70 ans, car les versements faits après cet âge et dépassant 30.500 euros sont soumis aux droits de succession.

4. Pour préparer sa retraite

L’inquiétude sur le devenir de la retraite par répartition conduit de plus en plus d’actifs à investir pour leurs vieux jours. À cet égard, l’assurance-vie offre de nombreux avantages. L’épargnant peut l’alimenter à son rythme, en fonction de ses capacités d’épargne. Il dispose d’un large choix de supports d’investissement pour choisir plutôt la performance en début de carrière, puis sécuriser progressivement son épargne à mesure que l’âge de la retraite approche. En outre, l’épargne accumulée reste disponible en cas de nécessité. Cela n’est pas le cas lorsqu’elle est investie en immobilier ou dans un Plan d’Épargne Retraite. Le moment venu, l’assurance-vie procure un complément de revenu régulier faiblement fiscalisé, récupérable sous forme de retraits en capital ou de rente viagère.