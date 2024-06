"Finfluencers" : l’AMF traque leurs conseils financiers sur les réseaux sociaux

Crédit photo : Shutterstock

Dans un monde où les réseaux sociaux dominent la communication et où les produits financiers se promeuvent de plus en plus par ce biais, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a entrepris une veille minutieuse des contenus diffusés par les influenceurs financiers, également appelés « finfluenceurs ». Cette initiative vise à surveiller et à réguler la promotion des services et produits d'investissement en France, qu'ils soient autorisés ou non.

Les réseaux sociaux comme canal de promotion

Les réseaux sociaux tels que YouTube, X (anciennement Twitter), Instagram et TikTok sont devenus des plateformes de choix pour la promotion des produits financiers. Les acteurs du secteur, notamment les neobrokers et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), y trouvent un public vaste et réceptif. Ils s'associent souvent avec des influenceurs pour attirer de nouveaux clients en utilisant des stratégies d'affiliation, offrant des bonus et des réductions de frais pour inciter à l'ouverture de comptes.

L'AMF a identifié environ 150 finfluenceurs actifs dans ce domaine. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la promotion des produits financiers, influençant les décisions d'investissement de milliers, voire de millions de personnes. Leur impact est tel que la régulation de leurs activités est devenue une priorité pour l'AMF.

L'impact de la régulation et de la pédagogie

Pour encadrer cette nouvelle forme de promotion, l'AMF, en collaboration avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), a mis en place plusieurs initiatives. Parmi elles, la publication de la loi sur l'influence commerciale et le Guide de bonne conduite de l'influence commerciale. Ces documents fournissent des directives claires sur les pratiques de promotion responsables et éthiques.

De plus, le lancement du module Produits financiers du certificat de l'influence responsable par l'ARPP et l'AMF vise à former les influenceurs aux spécificités et aux obligations légales liées à la promotion des produits financiers. Cette initiative pédagogique a encouragé un mouvement significatif de nettoyage des contenus sur les réseaux sociaux, les influenceurs cherchant à se conformer aux régulations pour éviter les sanctions et maintenir leur crédibilité.

Les défis de la veille des contenus

La veille des contenus sur les réseaux sociaux présente plusieurs défis. Premièrement, l'identification des acteurs non autorisés requiert des ressources et des technologies avancées pour surveiller un flux constant d'informations et de promotions. Deuxièmement, la rapidité avec laquelle les contenus peuvent être diffusés et partagés complique la tâche de la régulation en temps réel.

Cependant, les premiers résultats de cette veille sont encourageants. Un nombre croissant d'influenceurs adopte des pratiques plus transparentes et conformes aux réglementations. Ils divulguent leurs partenariats commerciaux et fournissent des informations équilibrées sur les produits financiers, contribuant ainsi à une meilleure protection des épargnants.

Le rôle des finfluenceurs dans l'écosystème financier

Les finfluenceurs jouent un rôle de plus en plus important dans l'écosystème financier. Leur capacité à vulgariser des concepts complexes et à rendre les investissements plus accessibles est indéniable. Toutefois, cette influence s'accompagne de responsabilités. La promotion de produits financiers doit être honnête, transparente et basée sur une compréhension approfondie des risques associés.

L'AMF, en partenariat avec d'autres autorités, continuera de surveiller et de guider les influenceurs pour garantir que leur impact soit positif et que les épargnants soient protégés contre les pratiques trompeuses ou frauduleuses.