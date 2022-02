Comment investir en FCPR ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR) peuvent séduire les investisseurs particuliers désireux de diversifier leur capital en s'exposant au Private Equity. Il sera cependant judicieux, avant tout investissement, de bien comprendre le fonctionnement de ce type de fonds, de connaître les précautions à prendre, ainsi que de maîtriser la marche à suivre pour acheter des parts de FCPR.

Investir en FCPR : fonctionnement des fonds communs de placement à risque

Avant d'investir dans un Fonds Communs de Placement à Risques, mieux vaut bien connaître leurs mécanismes très particuliers. Ils fonctionnent en effet de façon cyclique avec une première phase de souscription, assez réduite, qui dure au maximum 2 ans, puis, le fonds est fermé pour une durée déterminée, connue lors de la souscription, allant de 5 à 10 ans. Il s'agit de la période d'investissement pendant laquelle la société de gestion investit dans des entreprises drastiquement sélectionnées. Lorsque toutes les sommes ont été investies, la société de gestion assure le suivi des participations du fonds. Ensuite, a lieu la période de liquidation. Cela signifie que toutes les participations du fond sont liquidées, puis le fonds lui-même est liquidé. C'est à ce moment que les plus-values potentielles sont partagées entre les porteurs de part. Parfois, on assiste à un partage de la performance réalisée entre la société de gestion et les investisseurs, appelé « carried interest ».

Ce qu'il faut bien retenir, c'est que durant toute la durée de vie du fonds, il n'est pas possible de récupérer sa mise, même si vous avez passé la date fatidique des 5 ans nécessaires pour bénéficier des avantages fiscaux éventuels. D'ailleurs, la durée de blocage des fonds peut même être plus importante car elle peut être prolongé par la société de gestion de 1 à 3 ans, afin d'optimiser au mieux la sortie en fonction des titres détenus, de la stratégie d'investissement choisie et des circonstances de marché du moment. Notez toutefois que selon le type de fonds, les actifs détenus et la stratégie mise en place par les gérants, une période de pré-liquidation peut être mise en place pendant laquelle la société de gestion commence à céder les participations et procède éventuellement à des distributions anticipées aux investisseurs.

Investir en FCPR : quelles précautions prendre ?

Avant d'investir en FCPR, il vous faudra aussi prendre un certain nombre de précautions et notamment être certain que ce type d'investissement correspond bien à votre profil d'investisseur.

En premier lieu, vérifiez que l'investissement en FCPR est compatible avec votre profil de risque. Inutile d'investir dans le private equity si investir en Bourse sur les principales places boursières mondiales vous donne déjà des sueurs froides. Vous devez cependant être bien conscient des risques de perte en capital et illiquidité. Il faut que cet investissement en FCPR corresponde au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Ensuite, cet investissement doit être en adéquation avec vos objectifs d'investissement (pas seulement fiscaux) et votre horizon d'investissement. N'achetez pas des parts de FCPR si vous avez besoin de cet argent à court ou moyen terme. Prenez bien en compte la durée de blocage du fonds et la possibilité que celle-ci puisse être prolongée par la société de gestion. Mieux vaut ne pas investir sur ce type de fonds des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de voir bloquer pendant 10 ans.

Avant tout investissement en FCPR, nous vous recommandons de bien consulter le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) ou DIC afin de connaître l'ensemble des facteurs de risque.

Enfin, comme pour tout investissement, afin de réduire le risque, il est crucial de respecter les règles essentielles de diversification. Cela signifie d'abord que vous n'investirez pas en FCPR des sommes trop importantes. Cela doit représenter une petite part seulement de votre patrimoine financier, part que vous pourrez très légèrement faire varier selon votre profil de risque. Ensuite, vous devrez également, même si un fonds est déjà diversifié puisqu'il investit sur une multitude de sociétés, veiller à investir sur différents fonds pour réduire encore le risque.

N'oubliez pas non plus avant de souscrire à un FCPR de bien consulter les frais du fonds et de les comparer avec ceux d'autres fonds communs de placement à risque.

Investir en FCPR : conseil pratique

Il est possible d'investir en FCPR en direct mais il est également possible pour l'investisseur particulier d'acheter des parts de FCPR depuis un compte-titres ou un PEA ou même un PEA-PME selon l'éligibilité des fonds, voire via les unités de compte d'un contrat d'assurance-vie.

Les Fonds Communs de Placement à Risques permettent de mutualiser vos capitaux avec ceux d'autres investisseurs, le ticket d'entrée est généralement de 10 000 euros.

Il est parfois difficile, surtout si l'on a des problématiques fiscales spécifiques, de bien choisir son FCPR. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine pour investir dans les meilleures conditions.