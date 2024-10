Comment choisir le marché financier sur lequel investir ?

bourse loupe (Crédits: Adobe Stock)

Choisir le bon marché financier sur lequel investir est une première étape essentielle pour tout investisseur. Que vous recherchiez des gains à court terme ou une croissance du capital à plus long terme, la compréhension des caractéristiques des différents marchés et de leur adéquation avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque est la clé de votre succès.

Comprendre les différents types de marchés financiers disponibles

Les marchés financiers représentent généralement des lieux de rencontre virtuels entre l'offre et la demande, où différents types d'actifs financiers sont échangés. Le marché des actions permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts de sociétés cotées. Le marché des changes est le plus grand marché au monde en termes de volume, où des paires de devises sont échangées.

Les indices boursiers, quant à eux, reflètent la performance globale d'un groupe d'actions sélectionnées, permettant aux investisseurs de suivre l'évolution d'un marché géographique comme le CAC 40 en France ou d'un secteur particulier comme celui de l'intelligence artificielle.

Le marché des matières premières est l'endroit où s'échangent des matières provenant de la nature comme l'or, le pétrole ou le blé. Enfin, le marché obligataire permet aux entreprises et aux gouvernements d'emprunter de l'argent auprès d'investisseurs en émettant des obligations.

Il s'agit ici des actifs financiers les plus populaires auprès des investisseurs, bien qu'il en existe d'autres comme les crypto-monnaies et les Exchange-Traded Funds (ETF) par exemple.

Évaluer votre connaissance et votre expérience d'investissement

Pour choisir le meilleur marché financier dans lequel investir, il est important de savoir quel est votre niveau de connaissance et d'expérience dans le monde de l'investissement, car chaque marché présente des caractéristiques et des risques spécifiques.

Investir dans des actions, par exemple, implique un risque de perte en capital si l'entreprise ne performe pas bien, mais est souvent l'un des marchés les plus performants dans le temps. Il s'agit aussi souvent d'un marché privilégié par les investisseurs de tout niveau.

Le marché des matières premières est connu pour sa volatilité, ce qui peut entraîner des gains ou des pertes rapides. Ces marchés de commodities sont donc généralement réservés aux investisseurs ayant plus d'expérience.

Certains marchés nécessitent donc une connaissance et une expertise plus poussées en raison de leur complexité et de leur volatilité.

Déterminer vos objectifs financiers

Vos objectifs d'investissement (épargne à long terme, revenus réguliers, croissance du capital rapide) influencent également votre choix de marché.

Si vous visez une croissance de votre capital, le marché des actions peut être intéressant. Les actions offrent en effet la possibilité de réaliser des gains importants dans le temps, mais leur valeur peut également fluctuer considérablement. Vous pouvez aussi recevoir des dividendes.

Si vous privilégiez la sécurité et des revenus réguliers, le marché obligataire est souvent privilégié. Les obligations offrent des paiements d'intérêts fixes et réguliers, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs à la recherche d'une source de revenu stable.

Si vous souhaitez diversifier votre portefeuille, vous pouvez vous tourner vers des ETF. Ces produits financiers vous permettent d'investir dans un panier d'actions, d'obligations, de matières premières ou autres, ce qui limite l'impact de la performance d'un seul titre sur votre investissement global.

Enfin, si vous êtes prêt à prendre des risques plus élevés dans l'espoir de réaliser des gains importants à court terme, vous pouvez envisager le marché des devises et d'autres actifs alternatifs.

Considérer votre tolérance au risque

Évaluer votre tolérance au risque, c'est-à-dire votre capacité à accepter des fluctuations de la valeur de vos investissements, est indispensable pour sélectionner un marché financier adapté à votre profil. En effet, certains marchés sont plus volatils que d'autres, ce qui signifie que la valeur de vos investissements peut varier considérablement à court terme.

Si vous êtes un investisseur averse au risque, vous préférerez probablement des placements plus stables, même si cela implique des rendements potentiellement plus faibles comme le marché obligataire ou le marché des actions.

En revanche, si vous êtes un investisseur tolérant au risque, vous serez prêt à accepter des fluctuations plus importantes dans l'espoir de réaliser des gains plus importants. Le marché des changes pourrait alors vous convenir davantage, mais il comporte également un risque de perte plus élevé.

Votre tolérance au risque peut évoluer au fil du temps en fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs financiers et de votre expérience en matière d'investissement. Vous pouvez donc réévaluer régulièrement votre profil pour vous assurer que vos choix d'investissement restent alignés à votre niveau de tolérance au risque.

Prendre en compte votre emploi du temps

Si vous préférez un style de trading actif, où vous prenez des positions à court terme et réagissez rapidement aux mouvements du marché, vous aurez besoin de temps pour analyser les graphiques et suivre les actualités. Si vous avez un emploi du temps chargé, un style de trading plus passif, basé sur des investissements à long terme, pourrait être plus adapté. De plus, certaines stratégies de trading ou certains marchés financiers peuvent aussi être très volatils et nécessitent une surveillance régulière.

N'oubliez pas que les différents marchés financiers ont des horaires d'ouverture spécifiques. Par exemple, le marché des actions américain est ouvert l'après-midi pendant les heures de travail en France, ce qui peut être contraignant si vous travaillez à temps plein. Le marché des devises, en revanche, est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, offrant plus de flexibilité.