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Zymeworks progresse grâce à l'obtention par la FDA d'un statut accéléré pour son médicament contre le cancer de l'ovaire
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Zymeworks ZYME.O augmentent de 3 % à 24,90 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA américaine a accordé le statut Fast Track à son médicament expérimental ZW191 pour le traitement du cancer de l'ovaire avancé, une maladie où les tumeurs ne répondent plus à la chimiothérapie standard à base de platine

** La société ajoute que le médicament est testé dans le cadre d'une étude de stade précoce visant à évaluer la sécurité et les premiers signes de bénéfice chez les patients atteints de tumeurs solides avancées

** ZW191 est un conjugué anticorps-médicament expérimental conçu pour délivrer une chimiothérapie directement aux cellules cancéreuses porteuses du récepteur de folate-alpha, que l'on trouve couramment dans les tumeurs ovariennes agressives - ZYME

** La société affirme que la décision de la FDA s'applique indépendamment des niveaux de protéines des patients, ce qui pourrait permettre une utilisation plus large en cas d'approbation

** La procédure accélérée est destinée à accélérer le développement et l'examen réglementaire des médicaments ciblant des maladies graves pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées

** Les actions ont augmenté d'environ 80 % en 2025

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ZYMEWORKS
24,1800 USD NASDAQ -2,07%
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