Zymeworks interrompt le développement d'un médicament contre le cancer après un échec d'essai

Zymeworks ZYME.O a déclaré mardi qu'il allait arrêter le développement de son médicament expérimental contre le cancer après que les résultats des essais préliminaires aient montré que le traitement n'était pas susceptible d'atteindre les objectifs de l'entreprise en tant que thérapie autonome.