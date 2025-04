Zydus Lifesciences Limited signe un contrat d’acquisition avec PAI Partners et d'autres actionnaires en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Amplitude Surgical SA

A la suite de l’annonce conjointe du 11 mars 2025, Zydus Lifesciences Limited (« Zydus ») et Amplitude Surgical SA (« Amplitude ») confirment qu’Amplitude a finalisé le processus d’information et de consultation obligatoire auprès du comité social et économique d’Amplitude SAS. À l’issue de ce processus, Zydus a signé le contrat d’acquisition d’actions portant sur 75,4% du capital d’Amplitude au prix de 6,25 euros par action Amplitude, auprès de PAI Partners, d’Olivier Jallabert, ainsi que du management d’Amplitude, qui, avec les deux contrats déjà conclus le 11 mars 2025 avec deux actionnaires minoritaires, représentent au total 85,6% du capital d’Amplitude (l’« Acquisition du Bloc »).



Comme indiqué dans l’annonce conjointe du 11 mars 2025, la réalisation de l’Acquisition du Bloc reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l’autorisation de la transaction par le Ministre français de l’Économie dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France, le réinvestissement par Olivier Jallabert d’une partie de ses produits dans le groupe Amplitude, ainsi que l’absence d'événements défavorables significatifs qualifiés.



Sous réserve de la réalisation de ces conditions suspensives, Zydus détiendra 85,6 % du capital d’Amplitude.



La finalisation de l’Acquisition du Bloc est désormais attendue d’ici le troisième trimestre 2025.