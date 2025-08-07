 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zurich: résultats semestriels en demi-teinte, mais le titre avance
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 12:27

(Zonebourse.com) - Zurich Insurance a dévoilé jeudi un résultat opérationnel meilleur que prévu au titre du premier semestre mais son bénéfice net n'a pas atteint les prévisions des analystes, ce qui n'empêchait pas son titre de gagner du terrain en Bourse de Zurich.

L'assureur suisse a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation 'record' de 4,2 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 6% d'une année sur l'autre et au-dessus de 2% de la prévision moyenne des analystes.

A 3,1 milliards de dollars, contre trois milliards un an plus tôt, son profit net s'inscrit en-deçà de 1% du consensus de marché.

Le résultat opérationnel de sa branche dommages (P&C), sa principale activité, a progressé de 9% pour inscrire un plus haut absolu de 2,4 milliards de dollars.

Le ratio combiné de la division P&C, qui rapporte les primes perçues aux indemnisations versées, est ressorti à 92,4%, soit une amélioration de 1,2 point de pourcentage.

'Zurich affiche une belle performance avec un bénéfice opérationnel en hausse de 6% et un retour sur fonds propres impressionnant de 26,3%, parmi les plus élevés du secteur', réagissent ce matin les analystes de Jefferies.

'Mais il reste toutefois difficile de s'enthousiasmer: le marché avait déjà bien anticipé ces chiffres et le résultat ne dépasse le consensus que de seulement 2%', fait remarquer le broker américain.

Autre point de vigilance, selon Jefferies, la dynamique au niveau de l'activité semble ralentir, puisque la hausse des tarifs décélère de +4% à +3%, alors que l'inflation au niveau des sinistres, elle, ne faiblit pas au même rythme.

'Même le rebond des prix d'assurance de détail en Europe - certes attendu - n'a pas suffi à donner un vrai coup d'accélérateur', regrette le courtier.

'En résumé, la croissance des résultats est solide, mais sans éclat, et légèrement au-dessus des attentes', conclut-il. 'Sauf que, selon nous, le potentiel de bonnes surprises s'amenuise'

A la Bourse de Zurich, l'action avançait de 1,5% jeudi, évoluant dans le ventre mou de l'indice SMI. Le titre gagne 9% depuis le début de l'année, alors que l'indice vedette suisse progresse de 2% dans l'intervalle.


Valeurs associées

ZURICH INSUR GR
584,200 CHF Swiss EBS Stocks +1,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

