Zurich: résultats semestriels en demi-teinte, mais le titre avance
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 12:27
L'assureur suisse a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation 'record' de 4,2 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 6% d'une année sur l'autre et au-dessus de 2% de la prévision moyenne des analystes.
A 3,1 milliards de dollars, contre trois milliards un an plus tôt, son profit net s'inscrit en-deçà de 1% du consensus de marché.
Le résultat opérationnel de sa branche dommages (P&C), sa principale activité, a progressé de 9% pour inscrire un plus haut absolu de 2,4 milliards de dollars.
Le ratio combiné de la division P&C, qui rapporte les primes perçues aux indemnisations versées, est ressorti à 92,4%, soit une amélioration de 1,2 point de pourcentage.
'Zurich affiche une belle performance avec un bénéfice opérationnel en hausse de 6% et un retour sur fonds propres impressionnant de 26,3%, parmi les plus élevés du secteur', réagissent ce matin les analystes de Jefferies.
'Mais il reste toutefois difficile de s'enthousiasmer: le marché avait déjà bien anticipé ces chiffres et le résultat ne dépasse le consensus que de seulement 2%', fait remarquer le broker américain.
Autre point de vigilance, selon Jefferies, la dynamique au niveau de l'activité semble ralentir, puisque la hausse des tarifs décélère de +4% à +3%, alors que l'inflation au niveau des sinistres, elle, ne faiblit pas au même rythme.
'Même le rebond des prix d'assurance de détail en Europe - certes attendu - n'a pas suffi à donner un vrai coup d'accélérateur', regrette le courtier.
'En résumé, la croissance des résultats est solide, mais sans éclat, et légèrement au-dessus des attentes', conclut-il. 'Sauf que, selon nous, le potentiel de bonnes surprises s'amenuise'
A la Bourse de Zurich, l'action avançait de 1,5% jeudi, évoluant dans le ventre mou de l'indice SMI. Le titre gagne 9% depuis le début de l'année, alors que l'indice vedette suisse progresse de 2% dans l'intervalle.
Valeurs associées
|584,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,00%
