Zurich Insurance: extension du délai pour soumettre une offre sur Beazley
information fournie par Boursorama avec AFP 16/02/2026 à 10:28

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi que le délai pour soumettre une offre sur le britannique Beazley avait été étendu, le groupe helvétique ayant désormais jusqu'au 4 mars pour annoncer s'il compte ou non soumettre une offre ferme.

Le processus de diligence raisonnable "progresse comme prévu" et les parties sont en train de "discuter des termes détaillés de la transaction", le conseil d'administration de Beazley ayant demandé une extension du délai, qui a été accordée, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Zurich Insurance avait initialement jusqu'à ce lundi 16 février pour soumettre une offre.

Le groupe suisse cherche à s'emparer de Beazley pour renforcer ses activités d'assurance dites "de spécialités", un de ses relais de croissance. Il met en avant la "haute complémentarité" de ses activités avec celles de Beazley, actif notamment dans les assurances spécialisées autour des questions de cyber-sécurité.

Leur rapprochement ferait émerger "un leader mondial" de spécialités d'assurance, à la tête d'environ 15 milliards de dollars de primes, défend Zurich Insurance.

Mi-janvier, Zurich Insurance avait révélé avoir déjà approché l'assureur britannique, notamment avec une proposition début janvier, qui n'avait pas été divulguée mais qui avait été rejetée.

Il avait alors officialisé sa proposition de rachat, avec une potentielle offre à 12,80 livres par titre, ce qui faisait ressortir une valorisation de 7,7 milliards de livres (8,9 milliards d'euros).

Le conseil d'administration de Beazley l'avait à nouveau refusée "à l'unanimité", estimant que cette nouvelle proposition sous-évaluait "substantiellement" l'entreprise.

Le 4 février, les deux groupes avaient annoncé avoir trouvé un accord de principe autour d'une proposition relevée à 13,35 livres par action, dont 13,10 livres en numéraire et 25 pence venant d'un dividende que Beazley verserait à ses actionnaires.

Dans le communiqué publié lundi, Zurich Insurance précise qu'il n'y a toujours "aucune certitude qu'une offre ferme sera faite". Une annonce sera faite en temps voulus.

