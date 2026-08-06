Zurich Insurance délaissé après sa publication semestrielle

(Zonebourse.com) - Zurich Insurance perd 2,8% à 590 CHF, après la publication d'un BPA coeur de 24,2 USD au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 11,5% sur un an, mais inférieur de 1,5% à l'estimation médiane du marché, selon Jefferies.

"A nos yeux, les résultats du 1er semestre 2026 de Zurich sont remarquablement proches des attentes du consensus, avec un dépassement de 1,7% sur le bénéfice opérationnel d'activité (BOP) et de 0,3% sur le bénéfice net", estime le broker.

Le BOP de l'assureur helvétique a augmenté de 13% à 4,8 MdsUSD, avec des progressions de 16% en dommages (P&C), de 23% en vie et de 2% en agriculture, le dépassement des attentes étant attribué par Jefferies essentiellement à l'activité vie.

"Notre croissance s'accélère dans les segments d'activité où la demande est la plus forte et les marges les plus attractives, tels que la Spécialité, le Marché intermédiaire, les PME et la Vie", souligne pour sa part le CEO de Zurich, Mario Greco.

"Notre capacité à sélectionner des opportunités de croissance au sein de nos portefeuilles nous permet de maintenir cette performance dans le temps. Au milieu de notre cycle actuel, nous sommes en avance sur tous nos objectifs", poursuit-il.

Le groupe revendique par ailleurs un ratio de solvabilité de 266% à fin juin, contre 259% six mois auparavant, ce ratio ne reflétant pas l'impact de l'augmentation de capital liée au rachat de Beazley, dont la finalisation est attendue au 2e semestre.

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