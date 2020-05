Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zuckerberg prend ses distances vis à vis de Twitter Reuters • 29/05/2020 à 02:42









SAN FRANCISCO, 29 mai (Reuters) - Le PDG de Facebook FB.O , Mark Zuckerberg, a pris ses distances jeudi vis à vis de Twitter TWTR.N et du différend qui l'oppose au président américain Donald Trump, alors que la Maison blanche s'apprêtait à abandonner une loi protégeant les opérateurs de réseaux sociaux. Trump, qui accuse ces entreprises d'être de parti pris contre les conservateurs sans avancer de preuves, a intensifié ses attaques envers Twitter après que le réseau social a ajouté sous un de ses double message un avertissement incitant les utilisateurs du réseau social à vérifier la véracité de ses affirmations. "Nous avons une politique différente de celle de Twitter à ce sujet", a déclaré Zuckerberg à Fox News, la chaîne de télévision préférée de Trump. Les deux sites retirent le contenu qui viole leurs conditions de service, mais l'approche de Facebook, dit-il, "nous distingue d'autres entreprises technologiques en termes de liberté d'expression et de faire entendre toutes les voix." Bien que Facebook signale les messages douteux, il ne vérifie pas les messages publiés par les politiciens, un choix qui, selon certains législateurs et le probable candidat démocrate à l'élection présidentielle Joe Biden, aiderait à propager les fausses informations sur internet. (Elizabeth Culliford et Katie Paul; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -1.61% TWITTER NYSE -4.40%