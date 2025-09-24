 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zuckerberg, directrice générale de Meta, déclare qu'Instagram a atteint 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Instagram de Meta Platforms META.O est passé à 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, a déclaré mercredi la directrice générale Mark Zuckerberg, marquant une nouvelle étape pour l'une des applications de médias sociaux les plus populaires au monde.

La dernière fois que Meta a révélé le nombre d'utilisateurs d'Instagram, c'était en 2022, lorsque Zuckerberg a déclaré que l'application avait dépassé les 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012, ce qui a soulevé des questions sur la stratégie de l'entreprise, car l'application de médias sociaux n'avait commencé qu'avec le partage de photos sans générer de revenus significatifs.

Depuis, l'application a connu une croissance astronomique et certaines entreprises estiment qu'elle représentera plus de la moitié des recettes publicitaires de Meta aux États-Unis cette année.

L'un des principaux facteurs du succès d'Instagram est la fonction Reels, lancée en 2020, qui permet aux utilisateurs de créer des contenus courts - un marché qui fait face à une concurrence féroce de la part de rivaux tels que TikTok et YouTube shorts, propriété de Google.

TikTok, qui appartient au géant technologique chinois ByteDance, compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde qui le visitent chaque mois, a déclaré un porte-parole de l'entreprise au début du mois.

