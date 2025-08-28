Zuckerberg, de Meta, a pressé Trump sur les taxes numériques avant de menacer de tarifs douaniers, selon Bloomberg News

Le directeur général de Meta Platforms

META.O Mark Zuckerberg a rendu visite au président américain Donald Trump la semaine dernière pour discuter de la menace des taxes sur les services numériques, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec la réunion privée.

Quelques jours après cette rencontre, Donald Trump a menacé les pays qui appliquent des taxes sur les services numériques d'imposer des "droits de douane supplémentaires" sur leurs marchandises si ces pays ne supprimaient pas cette législation.

Meta et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters sur ce rapport.

L'administration Trump envisage d'imposer des sanctions à l'UE ou aux fonctionnaires des États membres responsables de la loi sur les services numériques, à la suite de plaintes selon lesquelles cette loi censure les Américains et impose des coûts aux entreprises technologiques américaines, a rapporté Reuters lundi.

De nombreux pays, en particulier en Europe, ont prélevé des taxes sur le chiffre d'affaires des fournisseurs de services numériques, notamment Google d'Alphabet GOOGL.O , Meta, Apple

AAPL.O et Amazon AMZN.O .

Cette question est depuis longtemps une source d'irritation commerciale pour plusieurs administrations américaines.

La majorité des revenus de Meta provient de son activité principale de publicité. En juillet, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 47,52 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 44,80 milliards de dollars.