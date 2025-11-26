Zscaler dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande en matière de cybersécurité

Zscaler ZS.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels, grâce à une forte demande pour ses solutions de sécurité cloud et d'intelligence artificielle.

Les dépenses des entreprises en matière de solutions de cyberprotection ont augmenté à mesure que les menaces numériques sont devenues plus sophistiquées. Le programme d'achat flexible de Zscaler l'a aidé à signer des contrats de plateforme pluriannuels plus importants avec des entreprises clientes.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, les faisant passer de 3,27 milliards à 3,28 milliards de dollars à environ 3,28 milliards à 3,30 milliards de dollars.

Elle prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 3,78 à 3,82 dollars, contre une prévision antérieure de 3,64 à 3,68 dollars.

Cependant, les actions de la société, qui ont augmenté de près de 61 % cette année, ont chuté de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

Les analystes de RBC ont déclaré dans une note que bien que la société ait relevé ses prévisions annuelles, l'augmentation des perspectives de revenus était moins importante que le dépassement des estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre.

Zscaler a enregistré un bond de 26 % de son chiffre d'affaires à 788,1 millions de dollars au premier trimestre clos le 31 octobre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 773,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 96 cents pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 86 cents.

La semaine dernière, son grand rival Palo Alto Networks

PANW.O a également relevé ses prévisions annuelles et a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Zscaler est principalement présent sur le marché des services d'accès sécurisé (SASE), qui combine le réseau et la sécurité en une seule plateforme pour connecter les utilisateurs, les appareils et les applications depuis n'importe où.

Le SASE est l'un des segments de la cybersécurité qui connaît la croissance la plus rapide, car l'adoption de l'informatique dématérialisée, stimulée par le boom de l'intelligence artificielle, continue de transformer les architectures de sécurité des réseaux.