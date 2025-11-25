Zscaler chute après ses résultats du T1, les courtiers estimant que le relèvement des prévisions est inférieur au dépassement du chiffre d'affaires

25 novembre - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O ont baissé de 7,5 % à 267,97 $ après la cloche

** ZS affiche un chiffre d'affaires de 788,1 millions de dollars au 1er trimestre, dépassant les estimations de 773,8 millions de dollars; le BPA ajusté de 96 cents a également dépassé les estimations de 86 cents - LSEG

** Cependant, les analystes de RBC estiment que le relèvement des prévisions annuelles de la société a été moins important que le dépassement du chiffre d'affaires du premier trimestre

** La société relève ses prévisions de revenus annuels à 3,28 à 3,30 milliards de dollars, contre 3,27 à 3,28 milliards de dollars précédemment

** ZS prévoit également un bénéfice par action ajusté de 89 cents à 90 cents pour le deuxième trimestre, soit un peu plus que les prévisions de 89 cents

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 797 et 799 millions de dollars, ce qui est également légèrement supérieur aux estimations de 796 millions de dollars

** L'action a augmenté de 60,6 % depuis le début de l'année