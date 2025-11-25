 Aller au contenu principal
Zscaler chute après ses résultats du T1, les courtiers estimant que le relèvement des prévisions est inférieur au dépassement du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O ont baissé de 7,5 % à 267,97 $ après la cloche

** ZS affiche un chiffre d'affaires de 788,1 millions de dollars au 1er trimestre, dépassant les estimations de 773,8 millions de dollars; le BPA ajusté de 96 cents a également dépassé les estimations de 86 cents - LSEG

** Cependant, les analystes de RBC estiment que le relèvement des prévisions annuelles de la société a été moins important que le dépassement du chiffre d'affaires du premier trimestre

** La société relève ses prévisions de revenus annuels à 3,28 à 3,30 milliards de dollars, contre 3,27 à 3,28 milliards de dollars précédemment

** ZS prévoit également un bénéfice par action ajusté de 89 cents à 90 cents pour le deuxième trimestre, soit un peu plus que les prévisions de 89 cents

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 797 et 799 millions de dollars, ce qui est également légèrement supérieur aux estimations de 796 millions de dollars

** L'action a augmenté de 60,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

