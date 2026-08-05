Zoox, la filiale d'Amazon, lancera la semaine prochaine un service payant de robotaxis à Las Vegas

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Zoox, la filiale d’Amazon

AMZN.O , lancera la semaine prochaine un service de transport payant à Las Vegas , a annoncé mercredi l’entreprise, quelques jours après que l’agence américaine de sécurité routière a autorisé le déploiement commercial de ses robotaxis fonctionnant sans intervention humaine.

Zoox, dont le véhicule électrique de type calèche dispose de deux rangées de sièges orientés vers l'intérieur, transporte déjà gratuitement des passagers à Las Vegas, San Francisco, Austin et Miami dans le cadre d'essais.

Son lancement commercial intensifie la concurrence sur le marché américain des robotaxis, où Waymo, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , exploite déjà des services payants sans conducteur dans plusieurs villes et où Tesla a commencé à déployer son service, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour développer les services de VTC autonomes.

Zoox commencera à facturer ses passagers à Las Vegas dès lundi, avec des tarifs similaires à ceux de la catégorie "confort" proposée par d’autres entreprises de VTC, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La catégorie "confort" propose généralement des véhicules plus récents et plus spacieux, à des tarifs environ 20% à 40% plus élevés que ceux des services de VTC standard.

L’entreprise n’a pas précisé quand elle lancerait ses trajets payants dans d’autres villes. Zoox a été la première entreprise de VTC autonomes à obtenir de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) une dérogation aux règles fédérales exigeant une surveillance humaine, marquant ainsi une étape importante pour les entreprises qui développent des robotaxis à partir de zéro, plutôt que de modifier des voitures conventionnelles.

Cette autorisation est toutefois limitée à un maximum de 2.500 véhicules par an pour chacune des deux prochaines années.

La NHTSA a déclaré avoir déterminé que le véhicule de Zoox était aussi sûr qu’un véhicule équivalent répondant aux normes fédérales de sécurité automobile, mais a imposé des obligations supplémentaires en matière de signalement pour des incidents tels que les accidents ou les arrêts inappropriés sur la voie publique.

Zoox a précisé que les tarifs seraient basés sur un tarif de base majoré d’un supplément en fonction du temps et de la distance, calculé selon l’itinéraire le plus optimal, les frais spécifiques à certaines destinations, tels que les trajets vers l’aéroport, étant communiqués à l’avance; les passagers ne paieront pas plus cher si le robotaxi emprunte un itinéraire plus long que prévu.

Les opérateurs de robotaxis continuent de faire l’objet d’une surveillance réglementaire stricte en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne leur gestion des situations d’urgence et leurs interactions avec les autres usagers de la route.

Zoox a procédé à plusieurs rappels de logiciels au cours des deux dernières années, le plus récent ayant eu lieu en juillet après qu’un de ses robotaxis eut eu des difficultés à détecter une épaisse fumée sur les lieux d’une situation d’urgence.