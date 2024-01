Zoom sur REpowerEU, le plan de déploiement des réseaux électriques en Europe.

ODDO BHF AM

La Commission Européenne a présenté le 28 novembre une série de mesures visant à accélérer le déploiement des réseaux électriques en Europe. Pionnière en matière de transition écologique, l'Europe se dote d'une ambition forte sur un maillon essentiel à la mise en œuvre du Pacte Vert pour accompagner l'essor des énergies renouvelables et la décarbonation de l'économie.

Par ailleurs, mettre fin aux importations de combustibles fossiles russes et parvenir à une part de 42,5 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 comme le prévoit le plan REpowerEU (présenté en mai 2022 en réponse à la crise énergétique provoquée par le conflit russo-ukrainien) nécessite de moderniser et de renforcer les infrastructures électriques de l'Europe.

Bâtir des réseaux plus numérisés, décentralisés et flexible

Pour répondre au besoin de décarbonation de la production d'énergie, des transports, des bâtiments et de l'industrie, la consommation d'électricité dans l'Union Européenne devrait augmenter d'environ 60 % d'ici 2030. Avec 40 % des réseaux de distribution existants ayant plus de 40 ans, la Commission Européenne estime à 584 milliards d'euros les investissements nécessaires pour adapter et étendre les réseaux électriques afin d'arriver à un système plus numérisé, décentralisé et flexible.

Le Plan d'Action présenté vise principalement à :

Accélérer la mise en œuvre des projets d'intérêt commun (mécanisme européen visant à promouvoir l'innovation dans des domaines industriels stratégiques et d'avenir au travers de projets transnationaux)

Améliorer la planification à long terme des réseaux, afin de répondre à une demande accrue d'énergies renouvelables et d'électrification, y compris l'hydrogène, dans le système énergétique

Introduire des incitations réglementaires par le biais d'investissements prospectifs et de partage transfrontalier des coûts pour les projets offshores

Encourager une meilleure utilisation des réseaux en augmentant la transparence et en améliorant les tarifs de réseau pour les rendre plus intelligents et efficaces, et en déployant des technologies et solutions innovantes.

