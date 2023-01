Zoom sur ODDO BHF Polaris : stratégie d’investissement et allocation d’actifs

Fund Insight ODDO BHF Polaris Family - Décembre 2022

L'année 2022 devrait entrer dans les livres d'histoire à bien des égards. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février n'a pas seulement des conséquences importantes sur le plan géopolitique. Au contraire, l'économie mondiale souffre toujours des conséquences du choc d'offre qui en a résulté. La forte hausse des prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement affectées ont fait grimper massivement les taux d'inflation dans le monde entier. En conséquence, les banques centrales ont augmenté rapidement et massivement les taux d'intérêt afin de faire diminuer la demande au niveau d'une offre devenue plus faible. La perte de pouvoir d'achat des consommateurs, les baisses de production et d'investissement liées à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt ainsi que les problèmes persistants en Chine (stratégie du "zéro Covid", crise immobilière) ont entraîné un ralentissement de la croissance dans le monde entier.

Ces évolutions ont également entraîné des perturbations notables sur les marchés des capitaux. L'avantage de la diversification, qui résulte de la répartition d'un portefeuille entre les obligations, les actions et d'autres catégories d'actifs, a mal fonctionné cette année, car les obligations et les actions étaient fortement corrélées et ont chuté ensemble au même moment. De plus, il y a eu de fortes divergences entre les différents secteurs d'actions. Les titres énergétiques ont nettement progressé. En revanche, les actions sensibles aux taux d'intérêt et fortement valorisées, notamment dans le secteur de la technologie, ont été affectées.

Quelles évolutions des marchés financiers anticipons-nous et quel est notre positionnement ?

Nous nous attendons à de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe en raison des taux d'inflation élevés. Aux États-Unis, la politique monétaire est déjà restrictive après les dernières hausses des taux directeurs. En revanche, dans la zone euro, la politique monétaire reste trop expansionniste, car les taux directeurs n'ont pas encore été relevés bien au-dessus du "taux neutre" nominal (taux directeur qui n'est ni expansionniste ni restrictif) dans la zone euro. Le niveau auquel les taux directeurs augmenteront dépendra en premier lieu a) de l'évolution de l'inflation et b) de l'évolution de la conjoncture. L'inflation dépassera probablement son point culminant en 2023 dans les deux régions. En Europe, elle baissera probablement plus lentement qu'aux États-Unis en raison de la composante des prix de l'énergie et des prix à la production nettement plus élevés. Un choc d'offre ne s'atténue typiquement que lorsque l'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) dépasse l'inflation totale.

