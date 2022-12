Zoom sur les résultats des banques européennes qui devraient augmenter fortement

Fund Insight ODDO BHF METROPOLE Gestion - Novembre 2022

Initiée par La Banque centrale européenne il y a 10 ans pour mettre un terme à la crise des dettes souveraines de la zone euro, la politique monétaire accommodante ayant mené aux taux d'intérêt négatifs est désormais révolue. Le fameux « quoi qu'il en coûte » lancé à l'été 2012 par Mario Draghi, alors Président de la BCE, aura infligé une pression inédite aux revenus du secteur bancaire européen au cours de la dernière décennie. La fin de la politique monétaire accommodante et les hausses de taux successives annoncées depuis juillet par la Banque centrale européenne pour lutter contre l'inflation marquent un tournant majeur et offrent de nombreuses opportunités au sein d'un secteur sous-valorisé.

Les revenus d'intérêt représentent la moitié des revenus de l'industrie bancaire européenne. C'est donc privées de leur principal moteur d'activité que les banques ont manœuvré depuis 10 ans afin de maintenir des revenus globalement étales. La soudaine remontée des taux d'intérêt opérée par la BCE pour lutter contre l'inflation permettra donc à l'industrie de renouer avec la croissance de ses revenus ainsi qu'en attestent les récentes publications trimestrielles des banques européennes. Elles ont en effet vu leurs revenus d'intérêt progresser de 13% (2) par rapport à l'année passée, alors même que les hausses de taux ne sont pas encore répercutées aux clients pour nombre d'entre elles et que d'autres hausses restent à venir. La forte progression récente des revenus d'intérêt des banques américaines, qui ont bénéficié d'une hausse des taux antérieure dès le mois de mars, préfigure les performances à venir des banques européennes. Dans la mesure où leurs coûts n'augmentent pas dans les mêmes proportions en dépit de l'inflation, leurs résultats progresseront fortement dans les trimestres à venir. Les résultats des banques européennes sont ainsi attendus en progression de 10% par an en 2023 et 2024 et devraient être révisés à la hausse, par rapport à une croissance de 3% pour l'ensemble des sociétés européennes.

Parallèlement, la crise financière de 2008 a conduit les régulateurs à durcir leurs exigences en fonds propres sous l'égide du Comité de Bâle. 35% (3) des résultats du secteur ont ainsi été alloués au renforcement des ratios de fonds propres des banques en 10 ans, amputant d'autant leur capacité à rémunérer les actionnaires. De sorte que les banques européennes se retrouvent aujourd'hui surcapitalisées avec un ratio de fonds propres moyen d'environ 13,5% (4) alors que le minimum règlementaire moyen est inférieur à 10%. Cette surcapitalisation est d'autant plus excessive que les banques disposent désormais d'une bonne visibilité sur la fin du cycle règlementaire de renforcement des fonds propres avec la mise en place de Bâle 4 à compter de 2025. L'excédent de fonds propres du secteur représente ainsi environ la moitié de sa capitalisation boursière avec des rendements cumulés sur 2023 et 2024 pouvant dépasser 20% en incluant les rachats d'actions, comme c'est le cas pour les banques italiennes Intesa Sanpaolo et UniCredit.

