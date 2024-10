Zoom sur les entreprises résilientes : les clés de la croissance face à l’incertitude économique

ODDO BHF AM

Après l'effondrement des marchés en août, les marchés financiers ont rapidement retrouvé leur calme. Néanmoins, l'incertitude reste considérable. La croissance reste faible en Europe, notamment en Allemagne, et elle ralentit également aux États-Unis. Les craintes de récession augmentent. L'attention se porte à nouveau sur les entreprises capables de poursuivre leur croissance même dans un environnement économique plus difficile.

Nous avons identifié trois secteurs résistants aux cycles :

1. Les secteurs défensifs classiques

Même en temps de crise, les consommateurs chauffent et nettoient leur maison, se brossent les dents et font leurs courses au supermarché. C'est pourquoi des secteurs tels que les biens de consommation de base, les produits d'entretien et les soins personnels, les télécommunications et les services publics sont considérés comme relativement stables. Le secteur de la santé est également peu affecté par les crises économiques. Les dépenses en médicaments et en technologies médicales, ainsi que les dépenses de recherche à long terme des sociétés pharmaceutiques, restent généralement stables en période de ralentissement économique. L'inconvénient de nombreux secteurs très défensifs est leur faible croissance à long terme. Il existe toutefois de nombreuses exceptions : par exemple, l'entreprise américaine Thermo Fisher, qui opère dans les secteurs de l'équipement de laboratoire et du diagnostic, combine la stabilité économique avec une dynamique de croissance à long terme.

2. Les coureurs de fond des secteurs de croissance structurelle

Les secteurs de croissance classiques, tels que la technologie ou la biotechnologie, peuvent continuer à croître même en période de ralentissement économique grâce à leur croissance structurelle, même si elle n'est pas aussi forte que dans les phases d'expansion. Le secteur des logiciels est considéré comme comparativement défensif, car de nombreux clients y effectuent des paiements par abonnement et les logiciels sont nécessaires pour des processus commerciaux essentiels. Les investissements dans les technologies du Cloud et les applications d'IA devraient rester en tête des priorités de nombreuses entreprises, même en temps de crise. Les investisseurs devraient accorder une attention particulière à une valorisation modérée des actions fondamentalement attrayantes.

(...)

