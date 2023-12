Zoom sur les enjeux de l’IA générative sur le secteur des jeux vidéo

ODDO BHF AM

Le 13 octobre dernier, Microsoft parvenait à finaliser son acquisition d'Activision, l'éditeur américain de jeux vidéo, de jeux vidéo, après des mois de bataille juridique face à trois des plus puissants régulateurs mondiaux (aux USA, en Grande-Bretagne et en Europe). Microsoft était déjà le leader mondial et le pionnier en matière d'IA Générative (= l'Intelligence Artificielle génératrice de contenus), depuis son investissement (récemment renforcé) dans Open AI, la société qui a développé et lancé ChatGPT.

Il n'est pas anodin que Microsoft procède en parallèle à l'acquisition du principal éditeur de jeux vidéo au monde. Nous ne pouvions pas trouver meilleur prétexte pour revisiter un de nos thèmes de prédilection depuis le lancement de nos Fund Insights : les enjeux de l'IA, en particulier l'IA Générative, pour le secteur des jeux vidéo.

L'IA apportera des bénéfices tangibles pour cette industrie…

Le marché mondial des jeux vidéo est gigantesque : 300 milliards de dollars cette année selon la banque Morgan Stanley. En comparaison, le marché mondial de la musique (CD, téléchargement, streaming, etc.) représentait seulement 26 Md$ en 2022, soit 12 fois moins ! C'est aussi un marché en croissance régulière : +4 % annuellement sur la période 2023-2026.

Ces atouts justifient pleinement les investissements consentis, également très importants : Morgan Stanley estime à plus de 100 milliards d'USD les montants cumulés de 2023 à 2026 investis dans le développement de nouveaux produits.

L'IA générative devrait contribuer significativement au succès de cette industrie, notamment par l'apport des bénéfices suivants :

Une réduction des coûts et une simplification des processus de développement des jeux vidéo. En particulier, nous pensons que les phases de codage informatique et de tests pourraient être largement automatisées grâce à l'Intelligence Artificielle.

La possibilité de développer des jeux plus personnalisés et plus élaborés. Cette amélioration qualitative est de nature à favoriser l'engagement des joueurs (c'est à dire réunir plus de joueurs, prêts à payer plus cher, participant à des sessions plus longues, pendant des périodes de temps plus étendues, etc.). En conséquence, une meilleure monétisation des jeux est à espérer.

L'intérêt pour les éditeurs est donc évident. Avec de tels outils, il y a fort à parier que les éditeurs AAA (Take Two, EA, Ubisoft et Activision Microsoft) vont parvenir à renforcer leur suprématie avec des Jeux et une Propriété Intellectuelle toujours meilleurs qui s'accompagnera d'une intensité capitalistique en croissance elle aussi.

La combinaison de ces deux effets devrait permettre, selon Morgan Stanley, de réduire de -15 % les coûts de développement des jeux vidéo et leur gestion opérationnelle (par exemple celles des plates-formes de jeux).

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :