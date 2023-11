Zoom sur le vieillissement de la population : les opportunités à long terme pour les entreprises

ODDO BHF AM

Les évolutions structurelles de la société revêtent une grande importance pour les investisseurs.

Ces grandes tendances se développent indépendamment des cycles économiques et ont un impact sur les modèles d'entreprise de nombreuses sociétés. L'évolution démographique mondiale est depuis longtemps l'une des tendances les plus prévisibles, avec de graves conséquences pour l'économie et la société. Sous l'effet de la baisse des taux de natalité et de l'allongement de l'espérance de vie, le nombre de personnes âgées, qui souvent ne travaillent plus, ne cesse d'augmenter dans de nombreux pays industrialisés, mais aussi en Asie. La proportion mondiale de personnes âgées de plus de 60 ans doublera, passant de 11 % en 2011 à 22 % en 2050. Il existe des différences significatives entre les régions. En Afrique, par exemple, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est actuellement de 3 %, contre 17 % en Amérique du Nord et 19 % en Europe (Sources : OMS, Fonds des Nations unies pour la population, DSW Fondation allemande pour la population mondiale, 2012, 2022).

Ces tendances démographiques auront de sérieuses répercussions sur les systèmes de santé.

En effet, les personnes âgées ont tendance à souffrir de maladies chroniques (selon les chiffres, plus de 50 % des personnes âgées de plus de 65 ans souffrent de maladies chroniques en Allemagne). Les progrès dans la lutte contre les maladies telles que le diabète, la maladie d'Alzheimer, l'obésité morbide ou le cancer dépendent de l'innovation dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Les valeurs liées à la santé sont donc susceptibles de figurer parmi les grands gagnants de cette tendance. Par exemple, la société pharmaceutique danoise Novo-Nordisk* est récemment devenue la première capitalisation boursière d'Europe, principalement grâce à la croissance rapide des ventes du médicament amaigrissant Wegovy. Aujourd'hui, une grande partie de l'innovation provient également des entreprises biopharmaceutiques qui utilisent des composants biologiques. Les médicaments produits de cette manière prennent de plus en plus de parts de marché aux médicaments fabriqués chimiquement.

Par ailleurs, il est également possible de profiter de la tendance à l'innovation dans les soins de santé sans investir dans des entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques. Par exemple, si vous souhaitez éviter les risques liés aux essais cliniques, vous pouvez investir dans des actions du secteur des sciences de la vie qui fournissent des ingrédients ou des équipements pour l'industrie et la recherche pharmaceutique. Thermo Fisher* et Stryker* en sont deux exemples. Les technologies de la santé constituent un autre domaine d'intérêt, car elles aident le secteur à devenir plus productif et plus rentable.

