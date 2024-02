Zoom sur le mouvement haussier de l’année boursière 2023 et les opportunités potentielles pour 2024

ODDO BHF AM

L'année boursière 2023 a été caractérisée par un mouvement haussier étonnamment fort. Toutefois, tous les secteurs n'ont pas contribué de la même manière à ce boom. Les actions à forte capitalisation du secteur technologique, en particulier, ont fait grimper les niveaux de l'indice.

En ce début d'année, il s'agit pour beaucoup d'un signal d'alarme indiquant qu'une hausse trop importante a été anticipée à court terme. Dans d'autres secteurs, cependant, de nombreux titres se négocient encore loin de leurs plus hauts, parfois en raison de l'évolution hétérogène de l'année précédente.

Opportunités dans les secteurs défensifs de la consommation et de la santé

Deux secteurs défensifs n'ont pas pu suivre le rythme des grands indices l'année dernière. Il s'agit tout d'abord du secteur de la consommation, qui a souffert des craintes que les taux d'intérêt élevés et les prix de l'énergie ne pèsent sur l'appétit des consommateurs pour les dépenses. Coca-Cola, Nestlé et Co. n'ont pas non plus pu tirer parti de leurs qualités défensives, car la récession ne s'est pas matérialisée.

Deuxièmement, il convient de mentionner le secteur des soins de santé. Hormis des développements particuliers chez Novo Nordisk et Eli Lilly, qui bénéficient d'une forte demande de médicaments contre l'obésité, la plupart des valeurs pharmaceutiques et des fournisseurs tels que les fournisseurs d'équipements de laboratoire Thermo Fisher et Danaher n'ont pas été en mesure d'enregistrer des gains de prix significatifs.

Ces deux secteurs ont en commun d'avoir connu une sorte de boom pendant la période du coronavirus (en raison des tests de dépistage du coronavirus et de la production de vaccins, ainsi que de la tendance à rester à la maison, qui a notamment accru la consommation en ligne) et de traverser à présent une phase de normalisation. Par conséquent, les valorisations de nombreuses valeurs défensives ont de nouveau chuté de manière significative à la fin de 2023.

Les actions des petites entreprises restent à la traîne

De nombreuses actions de second rang se sont également redressées de manière beaucoup moins dynamique après les pertes de 2022 et se situent toujours bien en deçà de leurs anciens sommets. D'une part, il y a de bonnes raisons à cette évolution : jusqu'à la mi-2021, les moyennes capitalisations ont longtemps surpassé les grands indices et les valorisations étaient donc ambitieuses.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :