Zoom sur la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie en 2050

Flash mensuel ODDO BHF Green Planet

Pour ce nouveau Flash mensuel ODDO BHF Green Planet, nous revenons sur le thème de l'électrification, un des principaux leviers pour décarboner l'économie et atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. D'après le scénario « Net Zero Emissions » de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie doit passer de 20% en 2020 à 50% en 2050.

Vers une transformation profonde des réseaux électriques

Dans la mise à jour de son scénario « Net Zero 2050 » publiée en Octobre 2021, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime les investissements nécessaires dans les technologies vertes à environ 5 000 Md$ par an. La génération d'électricité représente un gros tiers de cette enveloppe, soit environ 1 800 Md$ annuels répartis entre la transformation des réseaux (≈ 1 100 Md$) et la mise en œuvre de capacités de stockage (≈ 700 Md$).

L'accélération de l'électrification de l'économie va s'accompagner d'une transformation profonde des réseaux pour passer d'une organisation aujourd'hui très centralisée autour de quelques grandes centrales de génération à un schéma beaucoup plus décentralisé afin de connecter les nouvelles capacités renouvelables (nombreux parcs éoliens et fermes solaires par exemple) et développer les réseaux intelligents et les capacités de stockage.

Cette transformation accompagnera une évolution majeure de la demande d'électricité, en particulier dans quatre domaines(1) :

Les bâtiments, avec les pompes à chaleur qui devraient représenter 55% des besoins d'énergie d'ici 2050 (vs 7% en 2020)

L'industrie, pour laquelle la part d'électricité dans l'énergie consommée devrait atteindre 76% en 2050 (vs 43% en 2020)

La mobilité, avec un parc automobile constitué de véhicules électriques à 86% d'ici 2050 (vs 1% en 2020)

L'hydrogène, avec un recours à l'électrolyse qui devrait atteindre 62% de la production en 2050 (vs 5% en 2020)

Le chantier de l'électrification s'annonce donc colossal avec une demande globale d'électricité qui devrait être multipliée par 2,5 d'ici 2050.

Notre exposition à la transformation des réseaux électriques

Nous sommes actuellement positionnés sur trois entreprises fortement impliquées dans la transformation des réseaux électriques :

E.ON, groupe allemand parmi les leaders sur le marché de la distribution d'énergie en Europe. Le groupe se concentre autour de deux activités, les réseaux (35Md€ d'actifs régulés, objectif de multiplier par deux ses capacités renouvelables d'ici 2030 pour atteindre 150 GW) et les services (vente d'énergie, solutions de stockage, mobilité électrique). E.ON prévoit d'investir 27Md€ d'ici 2026, dont 22Md€ sur les réseaux.

Iberdrola, groupe espagnol de dimension mondial présent en Europe, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. Avec 34Md€ d'actifs régulés et 75Md€ d'investissements visés entre 2020 et 2026 (dont 40% dans les réseaux et 50% dans les actifs renouvelables), Iberdrola est un acteur incontournable de la montée en puissance de l'électrification de l'économie.

Quanta Services, groupe américain de taille moyenne spécialiste dans la conception, l'installation et la maintenance d'infrastructures électriques. Quanta Services a une part de marché de 60% sur les grands projets de transmission et de distribution d'électricité aux Etats-Unis et a terminé l'année 2021 avec un carnet de commandes record de 17Md$.

(1)Tous les chiffres sont issus du rapport de l'AIE « Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector », Octobre 2021.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.