Zoom sur la montée des partis radicaux et populistes en France lors des élections européennes et des élections législatives anticipées

Nos portefeuilles présentent globalement une faible exposition au risque politique mesuré par le poids des valeurs domestiques. Le poids des valeurs françaises dont la part du chiffre d'affaires ou Les résultats des élections européennes et des élections législatives anticipées en France, marqués par la montée des partis radicaux et populistes, ouvrent une nouvelle période d'instabilité en Europe. Le risque politique s'abat à nouveau sur les marchés actions européens. Avec une décote extrême de plus de 40% des actions européennes par rapport au marché américain, le risque nous semble correctement intégré et suffisamment rémunéré. Surtout, nous ne considérons pas que ce risque, pourtant bien réel, constitue une fatalité, un nouveau fardeau à porter pour l'investisseur en actions européennes.

Nos portefeuilles présentent globalement une faible exposition au risque politique mesuré par le poids des valeurs domestiques. Le poids des valeurs françaises dont la part du chiffre d'affaires ou des résultats générés en France dépasse 20% ne représente que 7% de l'actif du portefeuille ODDO BHF Métropole Sélection et 14% pour ODDO BHF Métropole Euro SRI. Il s'agit principalement des valeurs financières comme Axa et BNP Paribas dont le risque politique (hausse des coûts de financement ou mise en place de taxes supplémentaires) est largement intégré dans leur valorisation avec un PER de respectivement 8,3x et 6,2x. Dit autrement, il faudrait que le nouveau gouvernement français impose une taxe additionnelle de 30% sur les bénéfices de BNP Paribas tous les ans pour annuler le potentiel de revalorisation que nous avons estimé. Parmi les sociétés industrielles françaises que nous détenons, on peut citer le cas de la société Elis qui génère 30% de son chiffre d'affaires en France et qui pourrait être affectée par la hausse éventuelle du salaire minimum. Elis serait largement en mesure de compenser ce surcoût par une hausse des prix compte tenu de sa position dominante sur la marché français avec une part de marché de 50%. Considérant ce risque, le titre présente une valorisation particulièrement attractive avec un PER de 10,6x et un Free Cash-Flow yield de 8% !

