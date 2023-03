Zoom sur la fin d’une longue période de sous-performance du style de gestion « Value » par rapport au style de gestion « Growth »

L'année 2022 est venue mettre fin en Europe à une longue période de cinq années consécutives de sous-performance du style de gestion « Value » par rapport au style de gestion « Growth ». Même si l'ampleur du rattrapage a été importante l'an passé avec une surperformance supérieure à 16 points de pourcentage entre le MSCI Europe Value dividendes réinvestis et le MSCI Europe Growth dividendes réinvestis, elle ne nous a pas surpris tant les écarts de valorisation étaient extrêmes.

Ce phénomène de polarisation né à la sortie de la crise financière de 2008/2009, n'a en effet cessé de s'accentuer du fait d'un environnement économique et de conditions financières très atypiques qui ont petit à petit éloigné la valorisation des préoccupations des investisseurs. Alors que les phénomènes liés au recul de la mondialisation et à la transition énergétique avaient déjà débuté depuis plusieurs années, 2022 a marqué un tournant déterminant et un changement de paradigme pour les marchés financiers en actant le retour à un niveau structurellement plus élevé d'inflation, la sortie des politiques monétaires ultra accommodantes et la remontée généralisée des taux d'intérêt qui replacent la valorisation au cœur des décisions d'investissement.

Malgré l'ampleur du mouvement observé, l'année dernière est pourtant très loin d'avoir effacé les excès des années précédentes. Les écarts de valorisation entre le « Value » et le « Growth » demeurent encore à des niveaux historiquement élevés avec des PE(1) respectifs de 9,2x et 21,5x pour les indices MSCI Europe Value et MSCI Europe Growth. Cette situation présente de notre point de vue de nombreuses opportunités d'investissement dans de nombreux secteurs.

Dans le secteur bancaire, BNP-Paribas est un exemple qui illustre parfaitement cette situation. La société qui a publié un retour sur fonds propres tangible supérieur à 10% en 2022, affiche encore une valorisation particulièrement faible proche de 0,75x les fonds propres tangibles qui ne tient absolument pas compte de l'impact positif sur les revenus d'intérêt de la remontée des taux.

La solidité du bilan permet par ailleurs à la banque de distribuer un dividende et de procéder à un programme de rachat d'actions qui offriront à l'actionnaire en 2023 un retour de cash total d'environ 14% du montant de la capitalisation boursière actuelle. Unicredit est un autre exemple emblématique, alors que le titre a plus que doublé depuis mai dernier, la banque vient d'annoncer une distribution de cash totale aux actionnaires équivalent à 15 % de la capitalisation boursière actuelle alors qu'elle affiche un ratio cours sur fonds propres tangibles à peine supérieur à 0,6x.

Le fort rebond des marchés actions observé depuis quelques mois en Europe traduit la solidité des résultats publiés par les sociétés européennes et le soulagement des investisseurs par rapport à un certain nombre de risques qui ne se sont finalement pas matérialisés jusqu'à présent. Les indices actions européens ont d'ailleurs surperformé les indices américains en 2022, une tendance qui se poursuit en ce début d'année. Les marchés actions européens conservent toutefois une décote de valorisation, historiquement élevée, de 30 %(2) par rapport aux marchés américains, qui témoigne d'un positionnement excessivement prudent des grands investisseurs internationaux sur notre continent.

Notre processus de gestion, qui consiste à sélectionner des sociétés décotées capables de s'adapter aux défis majeurs qui transforment nos économies, nous positionne dans une situation privilégiée pour bénéficier des opportunités d'investissement qui existent encore sur de nombreux pans de la cote européenne.

(1) Estimations Bloomberg ratio cours/bénéfice par action à 12 mois

(2) Source Bloomberg. Décote ratio cours/bénéfice par action à 12 mois du MSCI Europe vs MSCI USA

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous