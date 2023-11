Zoom sur la domination de la Chine dans le domaine des véhicules électriques

ODDO BHF AM

L'annonce début septembre par la Commission Européenne de l'ouverture d'une enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques remet en lumière la domination de la Chine dans ce domaine. D'après l'Association Européenne des Constructeurs Automobiles (ACEA), la Chine représentait 15 % des importations de véhicules électriques en Union Européenne en 2022, un chiffre multiplié par 6 sur les cinq dernières années. Sans préjuger de l'issue de cette enquête et de la mise en œuvre potentielle de barrières douanières, la Chine restera incontournable dans la chaine de valeur du véhicule électrique, en particulier pour l'Europe.

Une avance technologique et industrielle pour la Chine

Si le développement d'un écosystème du véhicule électrique est parmi les priorités des grands plans de soutien à la transition écologique en Europe (Green Deal) et aux Etats-Unis (IRA), rappelons qu'il s'agit aussi d'un objectif majeur du 14ème plan quinquennal de la Chine (2021-2025) avec comme priorité de développer la production de véhicules électriques aux meilleurs standards technologiques.

Représentant environ 40 % de la valeur d'un véhicule, la batterie est l'élément critique pour la maîtrise de la chaine de valeur et voilà pourquoi la Chine est aujourd'hui incontournable :

La Chine maîtrise 80 % de la chaine d'approvisionnement en amont de l'assemblage de la batterie, avec des parts de maché de 77 % sur le raffinage du lithium, 99 % sur les cathodes LFP (lithium, fer, phosphate) et 59 % sur les cathodes NMC (nickel, manganèse, cobalt), 90 % sur les anodes, ou encore 86 % sur les électrolytes.

Avec des coûts de production des batteries 36 % inférieurs à ceux de l'Europe et 16 % inférieurs à ceux des Etats-Unis (après impact positif de l'IRA), la Chine a des capacités installées et futures très nettement supérieures : 1 000 GWh en 2022 contre 140 GWh en Europe et 75 GWh aux Etats-Unis, chiffres qui devraient atteindre plus de 3 000 GWh en 2030 pour la Chine et autour de 1 000 GWh pour l'Europe et les Etats-Unis.

Enfin, d'un point de vue technologique, la Chine domine la production des batteries LFP, chimie la plus avancée dans la course à la recharge rapide et moins chère d'environ 20 % par rapport à la technologie NMC, éléments clés pour le développement d'un marché de masse du véhicule électrique.

Par conséquent, avec 5 millions d'unités vendues en 2022 (soir 65% du total), la Chine domine largement le marché mondial des véhicules électriques.

