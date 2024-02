Zoom sur l’impact de l’Intelligence Artificielle sur l’évolutions des systèmes de santé américains et occidentaux

ODDO BHF AM

Dans ce premier « Fund Insight » de l'année 2024, nous souhaitons montrer comment l'IA pourrait constituer une réponse au problème de l'inflation non contrôlée des coûts des systèmes de Santé occidentaux, en prenant en exemple le cas des Etats-Unis.

L'inflation incontrôlée des coûts du système de santé américain...

Le pourcentage de la population américaine couverte par un système public d'assurance santé (de type « Medicare » ou « Medicaid ») culmine à près de 90% depuis 1980. Pourtant depuis cette date, soit pendant plus de 40 ans, le coût de ce système d'assurance maladie a crû plus de deux fois plus vite que l'inflation. Cette divergence montre l'échec relatif d'un système où la grille des remboursements élaborée par les organismes d'Assurance Maladie étaient censée inciter à une dépensé contrôlée et raisonnée.

… favorise l'émergence du « Value-Based Care »

Cette dérive financière du système de santé américain est le catalyseur d'une nouvelle approche en matière de politique de Santé: le « Value-Based Care » a pris son essor dans le début de la décennie actuelle.

Dans son principe, il s'agit de :

indexer la rémunération des prestataires de santé sur le coût, l'équité et l'efficacité des soins délivrés ; responsabiliser les sociétés de d'Assurance Maladie afin qu'elles négocient des soins moins onéreux ; inciter le patient à consommer avec plus de raison en faisant jouer la concurrence.

Nous pensons que l'IA sera le vecteur d'une meilleure maîtrise des coûts du système de Santé Américain et du développement du Value-Based Care.

De manière générale, nous pensons que l'IA va fortement contribuer à apporter une véritable réponse à ce défi du coût de la santé, via une solution au problème de la pénurie de docteurs et de spécialistes. Ce faisant, l'IA contribuera à réduire l'inflation générée par le manque de soignants.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :